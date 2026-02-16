سقف ۳۰ همتی سهم دولت برای صندوق بیمه کشاورزی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق بیمه کشاورزی، در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف اعتبارات صندوق بیمه کشاورزی را از محل منابع موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال (۳۰ همت) تعیین کردند.
این مصوبه با هدف تقویت ظرفیتهای مالی صندوق و حمایت از کشاورزان در برابر خسارات بیمهای به تصویب رسیده است.
بر اساس این مصوبه، دولت میتواند از این اعتبارات برای پرداخت سهم خود به صندوق بیمه کشاورزی استفاده کند تا زمینه اجرای بهتر بیمه کشاورزی، جبران خسارات و افزایش پایداری تولید کشاورزی در کشور فراهم شود.
این تصمیم در چارچوب احکام بودجه و قوانین مرتبط با تنظیم مقررات مالی دولت اتخاذ شده و نشاندهنده توجه قانونگذاران به اهمیت حمایت مالی از پایداری تولید و امنیت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی است.
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