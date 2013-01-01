اقتصاد کشور نباید در دست 3000 نفر باشد/ بعضی ها مانع تراشی نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی در کرمانشاه اظهار داشت: شهر کرمانشاه با جمعیت نزدیک به 900 هزار نفر نیاز به طرح خط لوله انتقال آب داشتند؛ این درحالی است که هر یک از مردم کرمانشاه یک خود یک عالم هستند.

وی افزود: طرح های انتقال آب به کرمانشاه باید هرچه سریع‌تر تکمیل شود.

رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: با روحیه جهادی و انقلابی دفاع مقدس که از مردم کرمانشاه سراغ داریم امیدوار هستیم که طرح های انتقال آب به کرمانشاه هرچه سریع تر تکمیل شود.

وی با اشاره به اهمیت سد آزادی برای استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه قلب غرب کشور است و این پروژه ها باعث توسعه این منطقه می شوند. سد آزادی با ذخیره 700 میلیون متر مکعب آب و آبرسانی به 3 شهر یکی از مهم ترین طرحهای کشور در حوزه آب رسانی است.

احمدی نژاد گفت: من به شوخی به دوستان گفتم که سد آزادی نمی شود و آزادی که سد نمی خواهد.

احمدی نژاد با اشاره به افتتاح ایستگاه پست برق اسلام آباد گفت: صادرات برق منافع فراوانی دارد که فقط درآمد نیست.

وی افزود: یک روز را تصور کنید که ایران با تمام کشور همسایه پیوند خورده است و در زمینه برق، گاز، آب و حمل و نقل ارتباط دارد.

وی تاکید کرد: این خط برق اگر صادر شود به دنبال آن آبادانی به همراه دارد.

احمدی نژاد با تاکید براینکه پروژه ایستگاه برق مرصاد تنها برای درآمدزایی نیست، گفت: راه های ساده تری برای درآمد است ولی این پیوند دوستی بین ملت ها به وجود می آورد و عملی انسانی است.

وی افزود: نمی شود که در یک طرف مرز برق باشد و یک طرف آن نداشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به پتروشیمی کرمانشاه گفت:‌ استان کرمانشاه از لحاظ دارا بودن پتروشیمی و پالایشگاه نفتی پیشرو است.

وی افزود: در زمان وزارت آقای مصری، ایشان دنبال افتتاح این پالایشگاه بودند که بعد از مدتی روند اجرایی این پروژه کند شد که باید آن را فعال کنیم.

احمدی نژاد گفت: نفت و گاز برای کشور یک مزیت محسوب می شود.

وی افزود: قبل از ملی شدن نفت، پول نفت را مردم نمی دیدند اما بعد از انقلاب مقداری از این پول به جیب ملت رفت که هنوز هم به طور کامل نشده است.

وی گفت: قیمت فعلی نفت با توجه به سال های گذشته به نسبت کم‌تر است که به طور مثال در مقایسه با سال 60-61 با توجه به قیمت دلار کمتر است.

احمدی نژاد افزود: در گذشته قسمتی ازپول فروش نفت را برای خرید کالا و قسمت دیگری از آن را برای مالیات می گرفتند که چیزی از آن باقی نمی ماند.

رئیس جمهور با اشاره به انتقال اتیلن از عسلویه گفت: تا اینجای کار که بخوایم گاز را استخراج کنیم سخت است و هزینه بالایی دارد و مراحل آن بسیار پرهزینه و زمان بر است. پس از استخراج برای جدا سازی اتان از آن که جداسازی آن در کارخانه ای که روزهای گذشته افتتاح کردیم نیز بسیار پرهزینه است. همین اتان باید از هزار ها کیلومتر خط لوله بگذرد تا به کرمانشاه برسد.

رئیس جمهور ادامه داد: از این پس موقع سود آوری است برای ملت و کارخانه اتیلن در کرمانشاه باید با سرمایه گذاری کمتر بیشترین سود را برساند تا به عنوان یک صنعت پایین دستی با ظرفیت 300 هزار تن به تولید کالا بپردازد. این پروژه اشتغال فراوانی را تولید خواهد کرد.

وی به رسیدن فواید کارخانه پلیمر به خود استان کرمانشاه تاکید کرد و گفت: استاندار، بانک ها و دستگاه های اجرایی باید برای ایجاد اشتغال پایدار به وسیله صنایع پایین دستی این کارخانه فعال باشند.

احمدی نژاد گفت: باید به سمتی برویم که همه مردم در اقتصاد فعال باشند. نه اینکه عده قلیلی نامشان فعال اقتصادی باشد که اینگونه اقتصاد شکوفا نمی شود. زمانی اقتصاد به نقطه مطلوب می رسد که همه مردم در عرصه اقتصادی فعال باشند و کار اقتصادی را یاد بگیرند وهمه ظرفیت ها برای عدالت پیشرفت به کار گرفته شوند.

احمدی نژاد ادامه داد: اقتصاد نباید در دست 3000 نفر در کشور باشد و در صورت اصلاح این وضعیت کشور آسیب پذیر نخواهد بود.

احمدی نژاد گفت: دشمن می داند که دیگر نمی شود علم و دانش ایرانیان را از مغز آنها بیرون کشید و زور کارساز نیست.

رئیس جمهور تصریح کرد: بعضی ها مانع تراشی نکنند و اجازه بدهند مردم در همه زمینه ها مشارکت کنند که انحصار طلبی به فساد منجر می شود.