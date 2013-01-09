  1. سیاست
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۹:۳۰

رحیمی مطرح کرد:

حمایت ایران از سخنان اخیر اسد/ سفر قریب الوقوع نخست وزیر سوریه به ایران

حمایت ایران از سخنان اخیر اسد/ سفر قریب الوقوع نخست وزیر سوریه به ایران

معاون اول رییس جمهور با اشاره به سخنان اخیر بشار اسد رییس جمهور سوریه مبنی بر انجام اصلاحات در این کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران از این موضوع حمایت می کند و آن را گامی در جهت استقرار ثبات و امنیت در سوریه می داند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمدرضا رحیمی عصر (سه شنبه) در گفتگوی تلفنی با «وائل الحلقی» نخست وزیر سوریه اظهار داشت: تروریست ها و بیگانگان باید بدانند که ملت سوریه خواهان صلح و اصلاحات است و دخالت خارجی در امور این کشور را به هیچ عنوان نمی پذیرد.

رحیمی همچنین با تاکید بر لزوم ملاقات و رایزنی های مستمر مسوولین دو کشور، به سفر نخست وزیر سوریه به تهران در آینده نزدیک اشاره و اظهار امیدواری کرد این سفر ضمن تقویت و استحکام هرچه بیشتر روابط میان دو کشور، سطح مبادلات تجاری و همکاری های اقتصادی تهران- دمشق را بیش از گذشته ارتقاء دهد.
 
«وائل الحلقی» نخست وزیر سوریه نیز در این مکالمه تلفنی ضمن قدردانی از مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت سوریه، گفت: مردم سوریه محکم و استوار در مقابل دشمنان و تجاوزگران ایستاده اند و به بیگانگان اجازه دخالت در امور این کشور را نخواهند داد.
 
وی با اشاره به سفر قریب الوقوع خود به ایران افزود: در این سفر مسوولین دو کشور از نزدیک با یکدیگر مذاکره و روند اجرای توافقات فیمابین را پیگیری خواهند کرد.
کد مطلب 1787064

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