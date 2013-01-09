انقلاب ایران ادامه دهنده گفتمان دینی اسلامی زمان پیامبر(ص) است

حجت الاسلام سعید رضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به اینکه انقلاب در مساجد شروع شده و با فریادهای الله اکبر به پیروزی رسیده است تصریح کرد: همین فریادها موجب پیروزی در آینده خواهد شد.

کارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی محلات همچنین بیان داشت: مردم باید با حضور پر رنگ خود در مساجد خاطره فراموش نشدنی حضرت امام(ره) و پیروزی انقلاب راجشن بگیرند.



وی به تاثیر معنوی فوق‌العاده امام راحل در جهان اشاره کرد واظهار داشت: رهبری امام راحل همه معادلات نظام استکباری را بر هم زد.



حجت الاسلام ابراهیمی با اذعان به اینکه انقلاب اسلامی ایران نقطه‌ای است که بغض همه مستضعفان جهان در آن ترکیده است خاطرنشان کرد: دهه فجر از ایام الله های اصلی انقلاب است و برنامه های دهه فجرباید باشکوه هر چه تمام تر برگزار شود .



وی با ذکر جمله ای از مقام معظم رهبری افزود: جشن های دهه فجر باید همچون مراسم و اعیاد مذهبی گرامی داشته شود و مردمی باشد و کلیه مساجد فعال شوند.



