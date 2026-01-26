برگزاری مراسم تجمع همبستگی مردم لبنان با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مراسم همبستگی لبنانی ها با ایران برگزار شد و سخنرانان در آن از ایران حمایت تمام قد به عمل آوردند.
شیخ علی الخطیب نایب رئیس شورای عالی شیعیان لبنان در آغاز این مراسم گفت: آمریکا قوانین بینالمللی را نقض میکند و برای تصرف منابع و ثروتهای جهان، آنها را نادیده میگیرد و به دنبال مطیع کردن آن در برابر اراده خود است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران نمایانگر قدرت حق در برابر قدرت زور به رهبری نیروهای استبداد، و در رأس آنها آمریکاست. من در جمهوری اسلامی ایران زندگی کردم و در آنجا دانش آموختم. این در آغاز انقلاب بزرگ آن به رهبری امام خمینی بود. من همچنین دوران امام خامنهای را تجربه کردم و افتخار میکنم که در زمان این دو امام بزرگوار زندگی کردهام. ما در کنار جمهوری اسلامی و رهبر بزرگ آن علیه هجمه که توسط استبداد رهبری میشود، ایستادهایم.
او افزود: آمریکا از سوی کسانی اداره می شود که از رخدادها و تبعات آن ناآگاه هستند. آنها متوجه پیامدهای رخدادها برای جهان نیستند. بنابراین، ما از همه رهبران جهان، به ویژه پاپ و مردم آمریکا که رهبرانشان آنها را به جنگهای رژیم صهیونیستی میکشانند، درخواست میکنیم. که اقدامی انجام دهند.
الخطیب گفت: ما به آمریکا در مورد عملی کردن تهدیدهای خود برای آسیب رساندن به امام خامنهای هشدار میدهیم، زیرا این به معنای جنگ مذهبی علیه اسلام و مسلمانان، به ویژه علیه شیعیان است. امام خامنهای نه تنها رهبر سیاسی ایران است، بلکه یکی از مراجع بزرگ مذهبی ما برای همه مسلمانان است.
وی تاکید کرد: آمریکا نتوانسته است جمهوری اسلامی ایران را به رهبری امام خامنهای که پیرو راه محمد و خاندانش اس، به زانو درآورد. آمریکا برای تصاحب منابع و ثروتهای جهان، قوانین بینالمللی را نقض میکند و آنها را نادیده میگیرد.
الخطیب تاکید کرد: تکیه به آمریکا محکوم به شکست است. رهبری جمهوری اسلامی ایران موضع امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب (علیه السلام)، در نبرد خندق را تکرار می کند، زمانی که تمام ایمان بر تمام کفر فائق آمد.
وی افزود: ما ممانعت از فرود هواپیماهای ایرانی در فرودگاه بیروت را بخشی از روند قطع روابط بین مردم لبنان و ایران میدانیم. این یک اقدام خصمانه و ناسپاسی از حمایتی است که ایران از لبنان در مواجهه با تجاوز علیه آن ارائه داد. حمایتی که ایران از لبنان ارائه داد، علاوه بر آمادگی برای ارائه کمک در زمینههای مختلف، به آزادسازی سرزمین آن از پلیدی اشغال کمک کرد.
همچنین حسن المصری نماینده جنبش امل لبنان نیز در این مراسم گفت: ایران اسلامی از سال ۱۹۷۹ تا به امروز، همچنان در کنار مظلومان جهان، به ویژه فلسطین و لبنان و مقاومت آنها ایستاده و در برابر تجاوز دشمن اسرائیلی علیه آنها ایستاده است.
او افزود: جنبش امل در کنار ایران بزرگ، قوی و مقاوم در برابر استکبار جهانی ایستاده است. ما در کنار امام خامنهای و مراجع بزرگ دینی خود ایستادهایم و تهدیدات سرمنشاء تروریسم در جهان و اسرائیل مبنی بر حمله به این شخصیت فکری و فقهی را محکوم میکنیم
المصری گفت: حمله به مراجع دینی، چه مسلمان و چه مسیحی، حملهای آشکار به ارزشهای دینی و اصول والای اخلاقی است. ما در همبستگی با جمهوری اسلامی ایران میایستیم و از مواضع ثابت آن در کنار مظلومان جهان و در کنار نیروهای خیر در برابر نیروهای شر و استعمار حمایت میکنیم.
وی تاکید کرد: هدف قرار دادن امام خامنهای، هدف قرار دادن قلب اسلام و هرگونه اندیشه آزاد است. میلیونها ایرانی، مقاومت ایران را در برابر استکبار نشان دادهاند. بنابراین، ما معتقدیم که هدف قرار دادن ایران و رهبری خردمندانه آن، ایجاد نظم جهانی تک قطبی و تضعیف نهادهای بینالمللی است. جنبش امل، به همراه رهبری و مجاهدانش به پاسدار و میراث دار انقلاب امام خمینی، حضرت امام خامنهای، پاسداران جمهوری اسلامی و مردم ایران درود میفرستد.
همچنین ربیع بنات رئیس حزب قومی اجتماعی لبنان نیز گفت: آنچه جمهوری اسلامی ایران در معرض آن است و تحریم ها علیه ایران حلقه آشکار در پروژه استعماری است که کشورهایی را که مطیع نیستند هدف قرار می دهد.
وی افزود: هدف قرار دادن ثبات کشورها از طریق گرسنگی دادن و اقدامات تحریک آمیز، همانطور که در ایران اتفاق افتاد، یک جنایت سیاسی و اخلاقی کامل است. ایران در شکست تروریسم در کنار مردم منطقه ما بوده و هست و حمایت سیاسی، نظامی و اخلاقی ارائه داده و همچنان ارائه میدهد.
بنات تاکید کرد: هرگونه حمله به ایران، حمله به ثبات کل منطقه است و جنگهایی که به راه می اندازد در خدمت پروژه صهیونیستی هستند. امام خامنهای ثابت کرده است که قدرت نه تنها در تواناییهای نظامی، بلکه در پایداری و زیر بار دیکته ها نرفتن است.
همچنین ماهر حمود رئیس اتحاد جهانی علمای مقاومت نیز گفت: با ایران ابراز همبستگی می کنیم که به نیابت از امت به وظیفه خود عمل کرد. ایران حمایت قوی از فلسطین به عمل آورد. ایران به این خاطر در معرض هدف قرار دارد که به وظیفه قرآنی عمل کرد.
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