نتایج امتحان نهایی دانش آموزان هفته آینده اعلام می شود

عبدالامیر عرفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: اوراق امتحانی دانش آموزان با توجه به طولانی بودن زمان برگزاری امتحانات تصحیح شده و تا هفته آینده این نتایج در اختیار دانش آموزا قرار می گیرد.

وی افزود: دانش آموزان ظرف 5 روز فرصت دارند که به نتایج امتحانی شان اعتراض کنند. پس از آن نتایج امتحانی در سایت ساهت ثبت می شود تا دانش آموزان از سوابق تحصیلی شان در در مرحله دوم ثبت نام در کنکور92 استفاده کنند.

به گفته عرفی ، آن دسته از دانش‌آموزانی که شرایط فارغ‌التحصیلی را داشته باشند، فرایند فارغ‌التحصیلی‌شان انجام می‌شود و سوابق تحصیلی آنها به سامانه ساهت اضافه می‌شود.

وی ادامه داد: امتحانات دانش آموزان سراسر کشور به جز تهران به اتمام رسیده است. با توجه به تعطیلی مربوط به آلودگی هوا، امتحانات دانش آموزان تهران یک روز طولانی تر شده است و امتحانات آنها در تاریخ 26 دی ماه به اتمام می رسد.

