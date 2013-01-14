صنایع دستی لرستان در نمایشگاه ملی صدای عشایر به نمایش گذاشته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدقاسم قربانی عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی برای حضور لرستان در جشنواره صدای عشایر اظهار داشت: با برنامه ریزیهای صورت گرفته صنایع دستی استان لرستان در نمایشگاه جشنواره سراسری صدای عشایر در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه 20 غرفه این نمایشگاه در اختیار استان لرستان قرار داده شده است، عنوان کرد: از این تعداد 10 غرفه برای نمایش صنایع دستی لرستان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان با اشاره به حضور یک خانواده سنتی از عشایر لرستان در این جشنواره، تصریح کرد: این امر بیان کننده شیوه های زندگی روزمره با آداب و رسوم و فرهنگ مردم لرستان است.

قربانی بیان داشت: همچنین در نمایشگاه ملی جشنواره صدای عشایر پخت نان، غذاهای سنتی، تهیه مواد لبنی مانند دوغ، کره و ... نیز به شکل زنده تهیه می شود.

وی با تاکید بر حضور فعال استان لرستان در این جشنواره سراسری افزود: این جشنواره و نمایشگاه فرصت مطلوبی برای معرفی استعدادها و توانمندیهای استان لرستان در این حوزه است.