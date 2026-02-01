گلبانگ انقلاب در مدارس پارس آباد نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، زنگ انقلاب پیش از ظهر یکشنبه همزمان با سراسر کشور در مدارس پارس آباد و به‌صورت نمادین در مدرسه دخترانه فرزانگان این شهرستان با حضور مسئولان شهرستانی نواخته شد.

علی لطفی فرماندار شهرستان پارس آباد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و آغاز دهه مبارک فجر، اظهار کرد: این روز پرافتخار که همزمان با آغاز دهه مبارک فجر است، یادآور جانفشانی‌ها و ایثارگری‌های ملت ایران به رهبری حضرت امام خمینی(ره) و شکل‌گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی با تأکید بر اینکه دانش‌آموزان و آینده‌سازان کشور ادامه‌دهندگان راه شهدا هستند، گفت: امروز ضروری است دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و عملکرد دستگاه‌های مختلف، به‌درستی برای نسل نوجوان و جوان تبیین و تشریح شود.

فرماندار شهرستان پارس‌آباد با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی بر پایه مؤلفه‌های اساسی شکل گرفت، تصریح کرد: ایمان به خدا، همدلی و اتحاد مردم و تبعیت از ولایت و رهبری مقتدر، سه رکن اصلی بوده‌اند که نه‌تنها زمینه‌ساز پیروزی انقلاب شدند، بلکه امروز نیز اقتدار روزافزون جمهوری اسلامی ایران را در عرصه‌های جهانی رقم زده‌اند.

لطفی عنوان کرد: همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی۱۳۷ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتبار ۲۷۱۰ میلیارد تومان درشهرستان پارس آباد افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار مدیران ودستگاههای اجرایی شهرستان پارس آباد با فرماندار، دیدار با امام جمعه محترم، عطر افشانی و گلباران مزار شهدای گمنام، گلبانگ وزنگ انقلاب اسلامی، رژه موتوری وخودرویی و افتتاح شرکت شیرین قند آراز از برنامه های اولین روز دهه فجر در شهرستان پارس آباد است.