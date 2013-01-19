به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل 100 حکایت به همراه قطعاتی از شعر، جملات حکمتآموز و احادیث معصومان است. در میان حکایات و داستانهای کتاب میتوان ماجراهایی از شخصیتهایی چون بهلول، ملانصرالدین و ... را دید.
گلمحمدی در مقدمهای که ابتدای کتاب آورده است، مینویسد:
حکایت، جملات و اشعاری که در این کتاب ملاحظه خواهید کرد، از میان بیش از صد کتاب روانشناسی، با دقت و وسواس خاص انتخاب شده است؛ به نحوی که گاهی با مطالعه یک کتاب، فقط یک جمله یا یک حکایت! برداشت شده و با ساعتها خیره ماندن به صفحه مانیتور و با امتداد اینترنت و جستجو در سطر سطر اشعار منثور شاعران و اندیشمندان و روانشناسان بزرگ دنیا مانند زیگ زیگلار، باربار دی آنجلیس، جک کنفیلد، لئوبوسکایا، مولوی و ... در راستای تجسم بخشیدن به یک تفکر بدیع و پویا که به نوعی احساس حرکت و رویش را در روح انسان پدید آورد، تقدیم میشود.
در قسمتی از این کتاب با عنوان «حکایتی از بهلول» میخوانیم:
روزی هارون الرشید با فخرفروشی از میزان بیکران ثروت خود برای بهلول سخن میگفت. بهلول پرسید: ای خلیفه اگر در بیابانی تشنه شوی در حال مرگ باشی، چقدر از ثروتت را حاضری بدهی تا جرعهای آب به دست آری و از مرگ نجات یابی؟ هارون الرشید کمی مکث کرد و گفت: نیمی از ثروتم را میدهم. بهلول پرسید: اکنون اگر بخواهی ادرار کنی و نتوانی و به درد شدیدی مبتلا باشی و رو به مرگ شوی، حاضری چقدر از ثروتت را بدهی تا بتوانی ادرار کنی و از مرگ نجات یابی؟ هارون الرشید بیدرنگ گفت: نیم دیگر ثروتم را.
بهلول با تمسخر گفت: اکنون تو به چه میبالی؟ به ثروتت؟ ثروتی که نیمی از آن را برای جرعهای آب و نیم دیگرش را برای ادرار صرف میکنی! هارون الرشید خجل شد و دیگر سخنی نگفت.
در قسمت دیگری از این کتاب با نام «بیداری» میخوانیم:
شاگردی که سالهای متمادی تحصیل کرده و با جدیت تمرینات روحی خود را انجام داده بود، به استادش گفت که تردید دارد زمانی به روشنبینی برسد. استاد به او گفت: روشنبینی مانند طلوع خورشید است. در تاریکی شب مینشینی و جز انتظار کشیدن برای طلوع خورشید، کاری از دست تو برنمیآید. شب به نظر بعضی کوتاهتر و به عقیده برخی دیگر بلندتر میرسد، اما خورشید بالاخره طلوع میکند.
شاگرد که متوجه نشده بود، پرسید: بنابراین اگر خورشید در هر صورت طلوع کند، پس این همه تمرین چه فایدهای دارد؟ استاد گفت: انجام تمرینات برای آماده بودن تو توصیه میشوند که هنگام طلوع خورشید، بیدار باشی!
این کتاب با 240 صفحه، شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 8 هزار و 400 تومان منتشر شده است.
نظر شما