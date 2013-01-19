  1. فرهنگ و ادب
۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۰۶

«از کوتهی توست که دیوار بلند است!» به کتابفروشی‌ها آمد

«از کوتهی توست که دیوار بلند است!» به کتابفروشی‌ها آمد

کتاب «از کوتهی توست که دیوار بلند است!» با عنوان فرعی داستان‌های کوتاه و شگفت‌انگیز به همت سعید گل‌محمدی و انتشارات نسل نواندیش به بازار نشر عرضه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل 100 حکایت به همراه قطعاتی از شعر، جملات حکمت‌آموز و احادیث معصومان است. در میان حکایات و داستان‌های کتاب می‌توان ماجراهایی از شخصیت‌هایی چون بهلول، ملانصرالدین و ... را دید.

گل‌محمدی در مقدمه‌ای که ابتدای کتاب آورده است، می‌نویسد: 

حکایت، جملات و اشعاری که در این کتاب ملاحظه خواهید کرد، از میان بیش از صد کتاب روان‌شناسی، با دقت و وسواس خاص انتخاب شده است؛ به نحوی که گاهی با مطالعه یک کتاب، فقط یک جمله یا یک حکایت! برداشت شده و با ساعت‌ها خیره ماندن به صفحه مانیتور و با امتداد اینترنت و جستجو در سطر سطر اشعار منثور شاعران و اندیشمندان و روان‌شناسان بزرگ دنیا مانند زیگ زیگلار، باربار دی آنجلیس، جک کنفیلد، لئوبوسکایا، مولوی و ... در راستای تجسم بخشیدن به یک تفکر بدیع و پویا که به نوعی احساس حرکت و رویش را در روح انسان پدید آورد، تقدیم می‌شود. 

در قسمتی از این کتاب با عنوان «حکایتی از بهلول» می‌خوانیم:

روزی هارون الرشید با فخرفروشی از میزان بیکران ثروت خود برای بهلول سخن می‌گفت. بهلول پرسید: ای خلیفه اگر در بیابانی تشنه شوی در حال مرگ باشی، چقدر از ثروتت را حاضری بدهی تا جرعه‌ای آب به دست آری و از مرگ نجات یابی؟ هارون الرشید کمی مکث کرد و گفت: نیمی از ثروتم را می‌دهم. بهلول پرسید: اکنون اگر بخواهی ادرار کنی و نتوانی و به درد شدیدی مبتلا باشی و رو به مرگ شوی، حاضری چقدر از ثروتت را بدهی تا بتوانی ادرار کنی و از مرگ نجات یابی؟ هارون الرشید بی‌درنگ گفت: نیم دیگر ثروتم را.

بهلول با تمسخر گفت: اکنون تو به چه می‌بالی؟ به ثروتت؟ ثروتی که نیمی از آن را برای جرعه‌ای آب و نیم دیگرش را برای ادرار صرف می‌کنی! هارون الرشید خجل شد و دیگر سخنی نگفت.

در قسمت دیگری از این کتاب با نام «بیداری» می‌خوانیم:

شاگردی که سال‌های متمادی تحصیل کرده و با جدیت تمرینات روحی خود را انجام داده بود، به استادش گفت که تردید دارد زمانی به روشن‌بینی برسد. استاد به او گفت: روشن‌بینی مانند طلوع خورشید است. در تاریکی شب می‌نشینی و جز انتظار کشیدن برای طلوع خورشید، کاری از دست تو برنمی‌آید. شب به نظر بعضی کوتاه‌تر و به عقیده برخی دیگر بلندتر می‌رسد، اما خورشید بالاخره طلوع می‌کند.

شاگرد که متوجه نشده بود، پرسید: بنابراین اگر خورشید در هر صورت طلوع کند، پس این همه تمرین چه فایده‌ای دارد؟ استاد گفت: انجام تمرینات برای آماده بودن تو توصیه می‌شوند که هنگام طلوع خورشید، بیدار باشی!

این کتاب با 240 صفحه، شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 8 هزار و 400 تومان منتشر شده است.

کد مطلب 1794400

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