ساخت سد دیورش شهرستان رودبار امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عطاءالله حکیمی ظهر امروز در بازدید از برخی پروژه های عمرانی شهرستان رودبار افزود: این سد با اعتبار 220 میلیارد ریال مشکل آب آشامیدنی شهرهای رستم آباد، رودبار، منجیل، لوشان و روستاهای اطراف را رفع خواهد کرد.

وی اظهار داشت: هم اکنون 20 میلیارد ریال اعتبار ملی و 10 میلیارد ریال اعتبار استانی با پیگیری های انجام گرفته برای ساخت سد دیورش اختصاص یافته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اهمیت سد سازی اشاره کرد و گفت: ساخت سد علاوه بر تامین آب آشامیدنی، کارکردهای دیگری همچون جلوگیری از بروز سیلاب، تامین آب مورد نیاز بخش صنعت، کشاورزی و همینطور تولید برق را نیز به همراه دارد.

وی تاکید کرد: کندی در اجرای پروژه‌ها نارضایتی مردم را به دنبال دارد بنابراین مسئولان باید در راستای کسب رضایت مردم تلاش بیشتری داشته باشند.

حکیمی ادامه داد: رضایت مردم از اجرای پروژه های عمرانی نه تنها باعث رضایت الهی از مسئولان می شود بلکه راه را برای دست اندرکاران این پروژه ها هموار می سازد.