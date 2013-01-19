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۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۳۰

حکیمی:

ساخت سد دیورش شهرستان رودبار امری ضروری است

ساخت سد دیورش شهرستان رودبار امری ضروری است

رودبار - خبرگزاری مهر: نماینده مردم رودبار در مجلس بر ضرورت ساخت سد دیورش این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عطاءالله حکیمی ظهر امروز در بازدید از برخی پروژه های عمرانی شهرستان رودبار افزود: این سد با اعتبار 220 میلیارد ریال مشکل آب آشامیدنی شهرهای رستم آباد، رودبار، منجیل، لوشان و روستاهای اطراف را رفع خواهد کرد.

وی اظهار داشت: هم اکنون 20 میلیارد ریال اعتبار ملی و 10 میلیارد ریال اعتبار استانی با پیگیری های انجام گرفته برای ساخت سد دیورش اختصاص یافته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اهمیت سد سازی اشاره کرد و گفت: ساخت سد علاوه بر تامین آب آشامیدنی، کارکردهای دیگری همچون جلوگیری از بروز سیلاب، تامین آب مورد نیاز بخش صنعت، کشاورزی و همینطور تولید برق را نیز به همراه دارد.

وی تاکید کرد: کندی در اجرای پروژه‌ها نارضایتی مردم را به دنبال دارد بنابراین مسئولان باید در راستای کسب رضایت مردم تلاش بیشتری داشته باشند.

حکیمی ادامه داد: رضایت مردم از اجرای پروژه های عمرانی نه تنها باعث رضایت الهی از مسئولان می شود بلکه راه را برای دست اندرکاران این پروژه ها هموار می سازد.

کد مطلب 1794764

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