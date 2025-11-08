  1. استانها
  2. گیلان
۱۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۲۴

پورحضرت: سد دیورش ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

پورحضرت: سد دیورش ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

رودبار- فرماندار رودبار با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی پروژه سد دیورش گفت: این سد با اختصاص اعتبارات لازم تا چند سال آینده به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید پور حضرت عصر شنبه در حاشیه بازدید از سد دیورش در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: امروز همراه با مسئولین استانی از روند اجرای سد دیورش بازدید کردیم. این پروژه بزرگ با هدف تأمین آب شرب پنج شهر و ۲۸ روستا در دستور کار شرکت سهامی آب منطقه‌ای قرار دارد.

فرماندار رودبار افزود: خوشبختانه تاکنون بدنه سد حدود ۵۰ درصد و خطوط انتقال و تونل‌های انحرافی نزدیک به ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با اشاره به ضرورت تأمین اعتبارات لازم برای ادامه اجرای پروژه افزود: سد دیورش برای تکمیل به حدود هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد با پیگیری‌های مستمر مسئولین استانی و نماینده شهرستان، خوشبختانه مجوز ماده ۲۳ از سازمان برنامه و بودجه اخذ شده است.

پورحضرت اضافه کرد: ان‌شاءالله در سال مالی آینده ۵۰۰ میلیارد تومان و در دو سال آتی هزار میلیارد تومان اعتبار به این پروژه اختصاص خواهد یافت تا به بهره‌برداری کامل برسد.

فرماندار رودبار در پایان ابراز امیدواری کرد: با تسریع در روند اجرای این پروژه حیاتی، شاهد ارتقای سطح خدمات‌رسانی و تأمین پایدار آب در منطقه و شهرستان خواهیم بود.

کد مطلب 6649233

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها