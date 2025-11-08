پورحضرت: سد دیورش ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید پور حضرت عصر شنبه در حاشیه بازدید از سد دیورش در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: امروز همراه با مسئولین استانی از روند اجرای سد دیورش بازدید کردیم. این پروژه بزرگ با هدف تأمین آب شرب پنج شهر و ۲۸ روستا در دستور کار شرکت سهامی آب منطقه‌ای قرار دارد.

فرماندار رودبار افزود: خوشبختانه تاکنون بدنه سد حدود ۵۰ درصد و خطوط انتقال و تونل‌های انحرافی نزدیک به ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با اشاره به ضرورت تأمین اعتبارات لازم برای ادامه اجرای پروژه افزود: سد دیورش برای تکمیل به حدود هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد با پیگیری‌های مستمر مسئولین استانی و نماینده شهرستان، خوشبختانه مجوز ماده ۲۳ از سازمان برنامه و بودجه اخذ شده است.

پورحضرت اضافه کرد: ان‌شاءالله در سال مالی آینده ۵۰۰ میلیارد تومان و در دو سال آتی هزار میلیارد تومان اعتبار به این پروژه اختصاص خواهد یافت تا به بهره‌برداری کامل برسد.

فرماندار رودبار در پایان ابراز امیدواری کرد: با تسریع در روند اجرای این پروژه حیاتی، شاهد ارتقای سطح خدمات‌رسانی و تأمین پایدار آب در منطقه و شهرستان خواهیم بود.