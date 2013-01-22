جلسه همدلی دولت و مجلس لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جهانگیرزاده عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه نامه لطف الله فروزنده نماینده پارلمانی رئیس جمهور را برای نمایندگان قرائت کرد.

متن نامه فروزنده به این شرح است:

بسمه تعالی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی

با سلام

احتراما با توجه به سفر رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به سفر رئیس مجلس شورای اسلامی و ضرورت همدلی و همکاری مشترک میان دولت و مجلس بدینوسیله ضمن تشکر از اجابت دعوت ریاست محترم جمهوری توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام می گردد جلسه در هفته های آینده با هماهنگی هیات رئیسه مجلس برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، جهانگیرزاده پس از قرائت این نامه اعلام کرد که جلسه امشب مجلس و دولت با تدبیر آقای فروزنده و دولت لغو می شود و انشاءالله در هفته های آینده با هماهنگی دولت و هیات رئیسه مجلس این جلسه برگزار خواهد شد و به اطلاع نمایندگان خواهد رسید.

پیش از این فروزنده به تک تک نمایندگان از آنان برای حضور در جلسه امشب راس ساعت 18:30 تا 20 در نهاد ریاست جمهوری دعوت کرده بود.