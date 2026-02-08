رونالدو در تمرین النصر/ ممانعت CR۷ از حضور در زمین بازی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه الریاضیه عربستان، هنوز حضور فوقستاره پرتغالی در دیدار روز چهارشنبه مقابل آرکاداغ ترکمنستان در مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ که در ورزشگاه عشقآباد برگزار میشود، بهطور قطعی مشخص نشده است.
رونالدو ۴۱ ساله پیش از این دیدارهای تیمش برابر الریاض و الاتحاد را از دست داده بود؛ غیبتی که همزمان با گزارشهایی درباره نارضایتی او از ضعف النصر در جذب بازیکن طی پنجره نقلوانتقالات زمستانی همراه شد.
در تمرینات گروهی النصر، سه دروازهبان تیم جوانان شامل عبدالرحمن العتیبی، مروان محمد و سلطان الدوسری حضور داشتند؛ چرا که نواف العقیدی و راغد النجار به دلیل مصدومیت در کلینیک پزشکی به سر میبرند.
همچنین بنتو دروازهبان اصلی و سایر بازیکنانی که در دیدار اخیر مقابل الاتحاد به میدان رفته بودند، تمرینات ریکاوری انجام دادند. دیدار النصر و الاتحاد در هفته بیستویکم لیگ روشن عربستان، جمعه گذشته با پیروزی ۲ بر صفر نماینده ریاض به پایان رسید.
از سوی دیگر ژسوس سرمربی پرتغالی النصر تصمیم گرفت دیدار تیم زیر ۲۱ سال این باشگاه برابر الوحده در لیگ «جوی» را از نزدیک تماشا کند تا پیش از اعلام فهرست نهایی بازیکنان برای مأموریت آسیایی، عملکرد مبارک البوعینین دروازهبان و حیدر عبد الکریم بازیکن عراقی را زیر نظر بگیرد.
کاروان تیم النصر قرار است روز سهشنبه با یک پرواز اختصاصی راهی ترکمنستان شود تا خود را برای دیدار مقابل آرکاداغ آماده کند.
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