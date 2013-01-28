به گزارش خبرنگار مهر، علینقی صالحی بعدازظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی که در سالن جلسات جهادکشاورزی برگزار شد، با بیان اینکه این پروژه ها در شهرستانهای استان و با هدف بهره مندی خانوارهای روستایی و اشتغالزایی به بهره برداری می رسد اظهار داشت : بهره برداری از این پروژه ها در بخشهای کشاورزی و تولیدی سبب بهره مندی 765 خانوار روستایی و اشتغالزایی 496 نفر می شود.

وی افزود: زیر بخش آب و خاک شامل طرحهای آبیاری تحت فشار بیشترین سهم پروژه های افتتاحی را به خود اختصاص داده اند بطوریکه 374 طرح آب و خاک در شهرستانهای میناب، بندرعباس، حاجی آباد، رودان، پارسیان، بندر خمیر، سیریک و قشم مجموعا در سطح 5 هزار هکتار به بهر برداری می رسد.

وی با بیان اینکه در زیر بخش تولیدات دامی نیز سه طرح مرغداری گوشتی 20هزار قطعه ای در شهرستانهای بندرعباس، بستک با اعتبار هشت میلیارد ریال افتتاح می شود، فعالیت این واحدهای جدید درکنار سایر واحدهای تولیدات دامی در جهت خودکفایی استان در تولید فراوردهای دامی به ویژه گوشت مرغ را بسیار موثر و گام مثبتی دانست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان بهره برداری از مزارع کشت داربستی صیفی جات در شهرستانهای جاسک ، بندرلنگه و قشم را جمله طرحهایی در زمینه تولیدات گیاهی برشمرد و خاطر نشان کرد: سه پروژه شیلاتی و سه پروژه دامپزشکی نیز با اعتبار 15 میلیارد ریال به بهره با میزان اشتغالزایی پروژه ها 106نفر به بهره برداری می رسد.

وی همچنین اظهار داشت در این ایام بطور ویژه و منسجم کارشناسان و محققان جهت ارائه خدمات مشاوره در مزارع حضور خواهند یافت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به قابلیت ها و استعداد تولید در بخش کشاورزی این استان طرح توسعه کشاورزی را مهمترین و کاربردی ترین طرحهای اجرایی عنوان کرد و اظهارداشت: با ترغیب و تشویق متقاضیان طرح توسعه کشاورزی هدف بر این است که صنایع کشاورزی و تکمیلی از قبیل بسته بندی محصولات و صنایع تبدیلی رشد و ارتقا یابد و در راستای این امر زمینه های بیشتری جهت تولید، عرضه و صادرات محصول سالم فراهم شود.

صالحی هدف مهم طرحهای کشاورزی را ارتقاء کمی و کیفی و همچنین بهبود تولیدات استان در زیربخش های زراعت، باغبانی، شیلات، دام و طیور و اشتغالزایی مفید در زمینه تولید دانست و تولید محصول سالم در سطح 16 هزار هکتار از اراضی کشاورزی و بهینه سازی مصرف سموم را از جمله طرحهای شاخص در حال اجرا عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان همچنین احداث و بهسازی جاده بین مزارع در سطح 22 کلیومتر، مبارزه با جاروک لیموترش در سطح دو هزار و 460 هکتار، واگذاری سه هزار و 294 هکتار از اراضی مستعد کشاورزی به سه هزار و پنج نفر از متقاضیان طرح توسعه کشاورزی و اجرای طرح اصلاح الگوی کشت در سطح 55 هزار هکتار از جمله طرحهای شاخص در حال اجرا توسط این سازمان برشمرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر با هدف ارتقا کمی و کیفی محصولات کشاورزی پنج طرح مطالعاتی در حوزه زراعت و باغبانی با هدف انتخاب بهترین رقم بذر، بهترین زمان کاشت و مناسب ترین شرایط تولید در حال اجراست.

صالحی از شروع عملیات احداث سه سد مخزنی با حجم آبگیری 14 میلیون مترمکعب خبر داد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان و بهره برداران نیز بهسازی و نوسازی واحدهای تولیدی جهت استفاده بهینه از انرژی از طریق تسهیلات به یکهزار و 234 متقاضی با مبلغ 71 میلیارد ریال و صدور پروانه 63 واحد صنعتی کشاورزی به یکهزار و 193 نفر از متقاضیان با سرمایه گذاری 349میلیارد ریال در حال اجرا است.