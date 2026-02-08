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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷

تعطیلی پایانه مسافربری غرب تهران به مناسبت ۲۲ بهمن

تعطیلی پایانه مسافربری غرب تهران به مناسبت ۲۲ بهمن

بر اساس مصوبه کارگروه ترافیکی مراسم روز ۲۲ بهمن، پایانه مسافری غرب تهران از ساعت ۲۰ روز سه‌شنبه ۲۱ بهمن، تا پایان مراسم در روز ۲۲ بهمن تعطیل خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت حمل و نقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران در اطلاعیه‌ای از تعطیلی پایانه مسافربری غرب تهران در بازه زمانی ۲۱ بهمن تا ۲۲ بهمن خبر داد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

به اطلاع کلیه شهروندان گرامی و مسافران محترم می‌رساند؛ بر اساس مصوبه کمیته ترافیکی مراسم یوم‌الله ۲۲ بهمن‌ماه و در راستای تأمین نظم ترافیکی، تسهیل تردد شهروندان و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، پایانه مسافربری غرب از ساعت ۲۰:۰۰ روز سه‌شنبه ۲۱ بهمن‌ماه تا پایان مراسم یوم‌الله ۲۲ بهمن به‌صورت کامل تعطیل خواهد بود.

بر این اساس، کلیه اتوبوس‌هایی که از شهرستان‌ها و استان‌های مختلف کشور به مقصد پایانه مسافربری غرب تهران اعزام می‌شوند، موظف‌اند، نسبت به پیاده‌سازی مسافران در پایانه مسافربری جنوب یا پایانه مسافربری بیهقی اقدام کنند.

در مواردی که امکان استفاده از پایانه‌های مذکور فراهم نباشد، پیاده‌سازی مسافران در بزرگراه شهید ستاری یا بزرگراه آزادگان و با رعایت کامل ضوابط ایمنی و ترافیکی انجام خواهد شد.

از مسافران درخواست می‌شود با توجه به تعطیلی پایانه مسافربری غرب، برنامه‌ریزی سفر خود را با دقت انجام داده و همکاری لازم را با عوامل اجرایی و شرکت‌های حمل‌ونقل تا پایان مراسم یوم الله ۲۲ بهمن به‌عمل آورند.

کد مطلب 6742544

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