نیروی انسانی در احیای موقوفات نقش کلیدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابراهیم حیدریجناسمی صبح یکشنبه در سومین همایش آموزشی و توجیهی امنای موقوفات، کارشناسان اجارات و امور اوقافی مازندران، با اشاره به اجرای ماده ۵ قانون اوقاف اظهار کرد: بهکارگیری امنای موقوفات با رویکرد جدید و با حمایت سازمان اوقاف، موجب افزایش اعتماد و استقبال مردم و مستأجران از این نهاد شده است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از فعالیتهای سازمان اوقاف در حوزه اجارات متمرکز است، افزود: تنظیم صحیح روابط موجر و مستأجر و آشنایی دقیق با ضوابط و دستورالعملها، نیازمند ارتقای دانش تخصصی امنای موقوفات و کارشناسان مربوطه است که بر همین اساس، این دوره آموزشی برگزار شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به ابلاغ دستورالعملهای جدید اجاره در سال جاری تصریح کرد: برخی قراردادهای اجاره در استان با چالشهایی برای تمدید مواجه شدهاند و این همایش فرصتی فراهم کرده تا این مسائل بهصورت مستقیم با حضور مدیران و کارشناسان سازمان مرکزی بررسی و برای آنها راهکار عملی ارائه شود.
حیدریجناسمی در پایان خاطرنشان کرد: طرح پرسشها، بررسی موارد خاص شهرستانها و انتقال مشکلات نوظهور از سوی کارشناسان محلی، از دیگر اهداف این نشست است تا با تصمیمگیریهای دقیق، روند خدماترسانی به موقوفات و بهرهبرداران بهبود یابد.
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