  1. عناوین کل
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۳۵

ساماندهی بازارچه ماهی فروشان در دستور کار قرار گرفت

ساماندهی بازارچه ماهی فروشان در دستور کار قرار گرفت

رودان - خبرگزاری مهر: فرماندار رودان گفت: ساماندهی بازارچه ماهی فروشان شهرستان رودان در دستور کار قرار گرفت که در آینده ای نزدیک نسبت به آن تصمیم گیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نظر نژاد با تاکید بر رعایت موارد بهداشتی در زمینه عرضه مواد خوراکی مردم اظهار داشت: باید شهرداری با همکاری ادارات مرتبط نسبت به ساماندهی این بازارچه اقدام نماید تا موارد غیر بهداشتی مشاهده نشود و این نیازمند یک عزم جدی در این زمینه می باشد که شهرداری رودان مبایست در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهد.

وی تاکید کرد: کوتاهی در این امر از هیج دستگاه مرتبط با این مهم پذیرفتنی نیست.

نظرنژاد و هیئت همراه همچنین در بازدید از بازارچه ماهی فروشان رودان از نزدیک مسائل و مشکلات ماهی فروشان سطح شهر را مورد بررسی قرار دادند.

در این بازدید جمعی از دست فروشان، ماهی فروشان و کسبه مسائل ومشکلات خود را از نزدیک با فرماندار رودان در میان گذاشتند.

بررسی مشکلات دوره گردها نیز یکی دیگر از موضوعاتی بود که در این بازدید مورد تاکید فرماندار رودان قرار گرفت.

همزمان با این بازدید تعدادی از دست فروشان که در مقابل مغازه ها سد معبر نموده بودند جمع آوری شدند.
کد مطلب 1802962

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید