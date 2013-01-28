ساماندهی بازارچه ماهی فروشان در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نظر نژاد با تاکید بر رعایت موارد بهداشتی در زمینه عرضه مواد خوراکی مردم اظهار داشت: باید شهرداری با همکاری ادارات مرتبط نسبت به ساماندهی این بازارچه اقدام نماید تا موارد غیر بهداشتی مشاهده نشود و این نیازمند یک عزم جدی در این زمینه می باشد که شهرداری رودان مبایست در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهد.

وی تاکید کرد: کوتاهی در این امر از هیج دستگاه مرتبط با این مهم پذیرفتنی نیست.

نظرنژاد و هیئت همراه همچنین در بازدید از بازارچه ماهی فروشان رودان از نزدیک مسائل و مشکلات ماهی فروشان سطح شهر را مورد بررسی قرار دادند.

در این بازدید جمعی از دست فروشان، ماهی فروشان و کسبه مسائل ومشکلات خود را از نزدیک با فرماندار رودان در میان گذاشتند.

بررسی مشکلات دوره گردها نیز یکی دیگر از موضوعاتی بود که در این بازدید مورد تاکید فرماندار رودان قرار گرفت.

همزمان با این بازدید تعدادی از دست فروشان که در مقابل مغازه ها سد معبر نموده بودند جمع آوری شدند.