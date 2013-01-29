نخستین جشنواره سرود رضوی روستاهای کشور در میناب آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره سراسری سرود رضوی روستاهای کشور بعد از ظهر سه شنبه همزمان با سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) در روستای کردر میناب آغاز به کار کرد.

ابراهیم زاکری دبیر نخستین جشنواره سراسری سرود رضوی روستاهای کشور در این خصوص عنوان کرد: 10 گروه برتر استان ها و دو گروه سرود از کانون فرهنگی هنری امام المنتظر(عج) روستای کردر شهرستان میناب به عنوان میزبان به مرحله نهایی جشنواره روستایی سرود رضوی راه یافتند.

وی افزود: هیئت داوران نخستین جشنواره ملی سرود رضوی روستاهای کشور از بین 60 گروه برتر راه یافته به مرحله داوری، 10 گروه را شایسته حضور در مرحله کشوری این رخداد معرفی کردند.

دبیر نخستین جشنواره ملی سرود رضوی روستاهای کشور ادامه داد: از میان گروه های انتخاب شده، پنج گروه در رده سنی 10 تا 15 سال و پنج گروه دیگر نیز در رده سنی 15 سال به بالا در مرحله نهایی با یکدیگر به رقابت می پردازند.

زاکری گروه های سرود ثامن‌الحجج از روستای حسین آباد استان اصفهان، ولایت از روستای کورده استان فارس، آوای آفاق از روستای جلال آباد استان اصفهان، منتظر روستای شاخت الخان خوزستان، ولایت از روستای گوجان استان چهار محال و بختیاری و منتظران روستای کردر هرمزگان را از گروه های رده سنی زیر 15 سال راه یافته به مرحله نهایی جشنواره معرفی کرد.

وی تصریح کرد: در رده سنی بالای 15 سال نیز گروه های سرود مکتب العباس روستای کوهپایه از استان کرمان، ولایت عشق از بخش طرقبه استان خراسان رضوی، مصباح الهدی روستای شبیشه خوزستان، انصار المهدی روستای مزار خراسان رضوی، حضرت علی اکبر(ع) روستای سرآسیاب استان کرمان و محبان الرضا(ع) روستای کردر از هرمزگان، ازگروه‌های سرود منتخب راه یافته به مرحله کشوری جشنواره سرود رضوی روستاهای کشور هستند.

به گزارش مهر، نخستین جشنواره سراسری سرود رضوی روستاهای کشور تا دوازدهم بهمن ماه در روستای کردر میناب برگزار می شود.