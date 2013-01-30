پرداخت 250 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان مشاغل خانگی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد راستی سهمیه تسهیلات بخش مشاغل خانگی امسال استان را 50 میلیارد تومان اعلام و اضافه کرد: از این رقم تاکنون بیش از 416 میلیارد ریال توسط دستگاههای اجرایی به بانک ها معرفی شده است.

وی عنوان کرد: این میزان مبلغ به شش هزار و929 نفر از مجموع 12 هزار و 722 نفر معرفی شده به بانکهای عامل، پرداخت شده است.

این مسئول با بیان اینکه امسال 85 درصد از کل سهمیه توسط دستگاههای اجرایی ذیربط به بانکها معرفی شده و 49 درصد از کل اعتبارات به متقاضیان پرداخت شده، اظهار امیدواری کرد: مابقی این تسهیلات نیز پرداخت خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان افزود: خوشبختانه سرعت تکمیل پرونده های مشاغل خانگی در هرمزگان بسیار افزایش پیدا کرده و بانکها نیز به سرعت در حال پرداخت تسهیلات مورد نظر هستند.

به گفته راستی، هرمزگان در جذب اعتبارات مشاغل خانگی همانند سال گذشته با تلاش همکاران، دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل توانسته جزء استانهای برتر قرار گیرد.

به گفته راستی، تسهیلات مشاغل خانگی بین سه تا پنج میلیون تومان به هر نفر بر حسب طرح آنها تعلق می‌گیرد که وام‌های پرداختی شامل طرح‌های کشاورزی، دامداری، شیلات، صنایع دستی و... است.