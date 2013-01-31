به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در درس تفسیر خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد با بیان تفسیر آیاتی ازسوره "روم" اظهار داشت: افرادی میتوانند از آیات این سوره استفاده کنند که عاقل، عالم و عامل به دستورات اهل بیت(ع) باشند.
وی با بیان اینکه خدای متعال عالم نمیخواهد بلکه عاقل میخواهد، افزود: خدای متعال در این آیه «وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَکُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ» همه موجودات آسمان و زمین در هر شرایطی نشانه ذات خداوند هستند در هر حالی علامت توحیدند، وقتی انسان شدند علامت توحیدند، باز که خاک شدند علامت توحید هستند.
استاد برجسته حوزه ادامه داد: اگر انسان فکر کند که چرا خداوند از خاک بشر را آفرید و برای اینکه بماند باید ادامه نسل دهد و این کار را از طریق نکاح بین مرد و زن قرار داده است.
آیت الله جوادی آملی تصریح کرد: یک انسان متفکر از خود دلیل این همه ظرایف حکیمانه را میپرسد.
گردش شب و روز هدف خلقت است
وی با اشاره به گردش شب و روز ادامه داد: همه مخلوقات الهی برای انسان یک نشان است که بداند بی هدف نبوده و اگر شب را تاریک و روز را روشن قرار داده برای ادامه حیات و هدف خلقت است.
این مفسر برجسته حوزه علمیه قم، با بیان این که دانشمندان نردبان علم را در اختیار دارند گفت: انسانها 2 گروه هستند، گروهی از مردم اهل تحقیق درس حوزه و دانشگاه هستند که از عقل خود استفاده و بهره برداری میکنند اما اگر جزء این دسته نبودند باید گوش به سخنان دانشمندان و اهل علم دهند، دانشمندان نردبان به دست هستند اما هنوز به مقصد نرسیدهاند، ما عالم نمیخواهیم بلکه عاقل میخواهیم.
توفیق انذار و ترساندن مردم از جهنم نصیب هر کس نمیشود
آیت الله جوادی آملی در ادامه با بیان اینکه توفیق انذار و ترساندن مردم از جهنم نصیب هرکس نمیشود اظهار داشت: خداوند در آیه «نفر» نفرمود در دین تفقه پیدا کرده تا تدریس کنند و یا استاد بشوند، فرمود حالا که فرد روحانی حکیم و مسئلهدان شدید باید مردم را انذار دهید.
وی افزود: خدای متعال نگفته که کتاب بنویسید و درس بدهید و یا سخنرانی و یا با نوشتن مقالاتی سخن خوانی کنید خداوند میخواهد آنقدر روحانیان توانمندی پیدا بکنند که مردم را نسبت به جهنم بترسانند.
این مفسر برجسته حوزه علمیه قم تاکید کرد: از لوازم باور کردن این است که عمری در محل خودش باشد و آنجا تجربه کسب کرده و سابقه خوب، علم و عمل خوب داشته باشد تا وقتی گفت جهنم وجود دارد، مردم آن را از او بپذیرند، این هنر وعرضه نصیب هرکس نمیشود که مستمعین پای منبرش جهنم را باور کنند و تا زمانی باور نکنند وضع همین است که میبینید.
مردم تا از قیامت هراس نداشته باشند اصلاح نمیشوند
آیت الله جوادی آملی بهشت را در دنیا نقد دانسته و گفت: اگر مردم جهنم را باور کنند دنیا بهشت نقد میشود، مردم تا از قیامت هراس نداشته باشند و تا باور نداشته باشند که عمل انسان از میان نمیرود اصلاح نمیشوند.
وی در ادامه با اشاره به تفسیر برخی از مفسران در رابطه با حقوق زنان اظهار داشت: در جریان نسلپروری برخی مفسران حق زن را نشناختهاند و خوب ادا نکردهاند، در حالی که خدای متعال به خوبی در آیات متعدد روشن کرده که حقیقت زن و مرد یک چیز است در واقع هر دو انساناند اما درجات متفاوت است.
تهیه مسکن بر عهده مرد و ایجاد سکینه بر عهده زن است
آیت الله جوادی آملی افزود: تهیه مسکن برعهده مرد و آرامش و سکینه آن خانه توسط زن خانه باید فراهم شود گرم کردن خانواده و فرزندپروری از تواناییهای زن است که عنصر اصلی آن مهر و محبت است.
وی با بیان این که صبر و استقامت و مادر شدن موجب فضیلت زن میشود گفت: اگر کسی عالما و عامدا روز را به بطالت بگذاراند و شب کار کند این حق چشم را ادا نکرده است و اگر کسی حق چشم را ادا نکرده باشد کار او حرام میشود و یا کراهت شدید پیدا میکند در شب میتوان محافل علمی تشکیل داد، باید جلسات روایی و صحیفه سجادیه را برگزار کرد.
