  1. عناوین کل
۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۲۹

آیت الله جوادی آملی:

برخی حق زن را خوب ادا نکرده‌اند/ توفیق ترساندن مردم از جهنم نصیب هرکس نمی‌شود

برخی حق زن را خوب ادا نکرده‌اند/ توفیق ترساندن مردم از جهنم نصیب هرکس نمی‌شود

قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید بیان کرد: در جریان نسل‌پروری برخی مفسران حق زن را نشناخته‌اند و خوب ادا نکرده‌اند، در حالی که خدای متعال به خوبی در آیات متعدد روشن کرده که حقیقت زن و مرد یک چیز است در واقع هر دو انسان‌اند اما درجات متفاوت است.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در درس تفسیر خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد با بیان تفسیر آیاتی ازسوره "روم" اظهار داشت: افرادی می‌توانند از آیات این سوره استفاده کنند که عاقل، عالم و عامل به دستورات اهل بیت(ع) باشند.

وی با بیان اینکه خدای متعال عالم نمی‌خواهد بلکه عاقل می‌خواهد، افزود: خدای متعال در این آیه «وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَکُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ» همه موجودات آسمان و زمین در هر شرایطی نشانه ذات خداوند هستند در هر حالی علامت توحید‌ند، وقتی انسان شدند علامت توحیدند، باز که خاک شدند علامت توحید هستند.

استاد برجسته حوزه ادامه داد: اگر انسان فکر کند که چرا خداوند از خاک بشر را آفرید و برای اینکه بماند باید ادامه نسل دهد و این کار را از طریق نکاح بین مرد و زن قرار داده است.

آیت الله جوادی آملی تصریح کرد: یک انسان متفکر از خود دلیل این همه ظرایف حکیمانه را می‌پرسد.

گردش شب و روز هدف خلقت است

وی با اشاره به گردش شب و روز ادامه داد: همه مخلوقات الهی برای انسان یک نشان است که بداند بی هدف نبوده و اگر شب را تاریک و روز را روشن قرار داده برای ادامه حیات و هدف خلقت است.

این مفسر برجسته حوزه علمیه قم، با بیان این که دانشمندان نردبان علم را در اختیار دارند گفت: انسان‌ها 2 گروه هستند، گروهی از مردم اهل تحقیق درس حوزه و دانشگاه ‌هستند که از عقل خود استفاده و بهره برداری می‌کنند اما اگر جزء این دسته نبودند باید گوش به سخنان دانشمندان و اهل علم دهند، دانشمندان نردبان به دست هستند اما هنوز به مقصد نرسیده‌اند، ما عالم نمی‌خواهیم بلکه عاقل می‌خواهیم.

توفیق انذار و ترساندن مردم از جهنم نصیب هر کس نمی‌شود

آیت الله جوادی آملی در ادامه با بیان اینکه توفیق انذار و ترساندن مردم از جهنم نصیب هرکس نمی‌شود اظهار داشت: خداوند در آیه «نفر» نفرمود در دین تفقه پیدا کرده تا تدریس کنند و یا استاد بشوند، فرمود حالا که فرد روحانی حکیم و مسئله‌دان شدید باید مردم را انذار دهید.

وی افزود: خدای متعال نگفته که کتاب بنویسید و درس بدهید و یا سخنرانی و یا با نوشتن مقالاتی سخن خوانی کنید خداوند می‌خواهد آن‌قدر روحانیان توانمندی پیدا بکنند که مردم را نسبت به جهنم بترسانند.

این مفسر برجسته حوزه علمیه قم تاکید کرد: از لوازم باور کردن این است که عمری در محل خودش باشد و آن‌جا تجربه کسب کرده و سابقه خوب، علم و عمل خوب داشته باشد تا وقتی گفت جهنم وجود دارد، مردم آن را از او بپذیرند، این هنر وعرضه نصیب هرکس نمی‌شود که مستمعین پای منبرش جهنم را باور کنند و تا زمانی باور نکنند وضع همین است که می‌بینید.

مردم تا از قیامت هراس نداشته باشند اصلاح نمی‌شوند

آیت الله جوادی آملی بهشت را در دنیا نقد دانسته و گفت: اگر مردم جهنم را باور کنند دنیا بهشت نقد می‌شود، مردم تا از قیامت هراس نداشته باشند و تا باور نداشته باشند که عمل انسان از میان نمی‌رود اصلاح نمی‌شوند.

وی در ادامه با اشاره به تفسیر برخی از مفسران در رابطه با حقوق زنان اظهار داشت: در جریان نسل‌پروری برخی مفسران حق زن را نشناخته‌اند و خوب ادا نکرده‌اند، در حالی که خدای متعال به خوبی در آیات متعدد روشن کرده که حقیقت زن و مرد یک چیز است در واقع هر دو انسان‌اند اما درجات متفاوت است.

تهیه مسکن بر عهده مرد و ایجاد سکینه بر عهده زن است

آیت الله جوادی آملی افزود: تهیه مسکن برعهده مرد و آرامش و سکینه آن خانه توسط زن خانه باید فراهم شود گرم کردن خانواده و فرزندپروری از توانایی‌های زن است که عنصر اصلی آن مهر و محبت است.

وی با بیان این که صبر و استقامت و مادر شدن موجب فضیلت زن می‌شود گفت: اگر کسی عالما و عامدا روز را به بطالت بگذاراند و شب کار کند این حق چشم را ادا نکرده است و اگر کسی حق چشم را ادا نکرده باشد کار او حرام می‌شود و یا کراهت شدید پیدا می‌کند در شب می‌توان محافل علمی تشکیل داد، باید جلسات روایی و صحیفه سجادیه را برگزار کرد.

 

کد مطلب 1804522

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید