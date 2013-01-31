معتمدنیا از برگزاری تنها یک جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در کرمانشاه خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر؛ معتمد نیا دردومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان که عصر چهارشنبه به ریاست معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه وبا حضور اعضای این جلسه در سرسرای استانداری کرمانشاه برگزار شد گفت: درطول یک سال گذشته دراستان کرمانشاه تنها یک جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان تشکیل شده است و این در حالی است که درسایراستان های کشور چندین جلسه برای ساماندهی اوقات فراغت جوانان برگزار شده است.



وی خواستار تشکیل منظم جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان در استان ها شد و ابراز داست: مصوبات ستاد ساماندهی امور جوانان در سطح استان ها و شهرستان های آنها باید عملیاتی شود.



وی ادامه داد: به منظور بهتر اجرا شدن مصوبات این ستاد و قوت بخشی به جلسات استانداران هر استان به عنوان رئیس جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان در نظر گرفته شده اند.



معتمدنیا اظهار داشت: همه سرمایه های انسانی ما جوانانمان هستند که باید برای حل مشکلات پیش روی آنها تلاش کنیم.

وی تصریح کرد: ما مدافع امور جوانانمان بوده و خوشبختانه اکنون در کشور استاندارانی منصوب می شوند که جوان گرا هستند.



مدیرکل دفترهماهنگی و ساماندهی امورجوانان وزارت ورزش و جوانان کشور برگزاری جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان را جلساتی دانست که در آنها ضمن رسیدگی به امور جوانان از موازی کاری جلوگیری شده و منجر به شناخت فرصت ها وعقیده ها می شود.



وی گفت: از اعضای ستاد ساماندهی امور جوانان استان کرمانشاه انتظار داریم که نسبت به برگزاری منظم جلسات ستاد ساماند هی امورجوانان با دستور کار خوب و اجرای مصوبات این ستاد اهتمام ورزند.



معتمد نیا تصریح کرد: کمیته های تخصصی ستاد استان و شهرستان ها شامل کمیته پیگیری اجرای مصوبات، کمیته اجتماعی و اقتصادی و کمیته فرهنگی و تربیتی است.



مدیرکل دفترهماهنگی و ساماندهی امورجوانان وزارت ورزش و جوانان کشوربیان کرد: حضور موثر استانداران، فرمانداران و روسای ادارات در جلسات ستاد ساماندهی جوانان برای ما بسیار مهم است.



معتمدنیا گفت: افزایش کارایی و اثر بخشی عملکرد ستاد استان ها و شهرستان ها ،شناخت و بهره مندی هر چه بیشتر از ظرفیت های دستگاه ها اجرایی و افزایش مشارکت ها از اهداف تشکیل جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان است .

