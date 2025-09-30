به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی بعدازظهر سه شنبه در جلسه ساماندهی ستاد امور جوانان کردستان گفت: در دو سال قبل عملاً در سطح ملی هیچ جایگاهی نداشتیم و استان کردستان در ارزیابیهای کشوری مربوط به جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان در ردهبندی آماری غایب بود و عملکرد برخی شهرستانها نیز صفر درصد اعلام شد.
وی افزود: در سال گذشته، تنها ۴ جلسه استانی برگزار شد، در حالی که بر اساس تقویم وزارت ورزش و جوانان، ۶ جلسه در طول سال باید برگزار میشد وجلسات شهرستانی هم تنها ۲۴ مورد بود که در مقایسه با عدد مطلوب، بسیار پایین است.
خاکی با اشاره به عملکرد ضعیف کمیتههای تخصصی عنوان کرد: کمیتههای تخصصی در سطح استان تنها ۲۵ جلسه داشتند و تحقق عملکرد این کمیتهها در سطح استان ۶۷ درصد و در شهرستانها ۴۲ درصد بوده که پایینتر از حد انتظار است.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به وضعیت شهرستانها تصریح کرد: در برخی مناطق مثل سنندج، جلسات کمیتههای تخصصی در ششماهه نخست امسال صفر درصد تحقق یافته است.
وی گفت: همچنین در شهرستانهای دیواندره، قروه، کامیاران، مریوان نیز آمارها نگرانکننده است و برخی شهرستانها حتی یک جلسه هم برگزار نکردهاند.
وی از ابلاغ مجدد دستورالعمل برگزاری جلسات به فرمانداران در روزهای آینده خبر داد و گفت: بر اساس تقویم اجرایی، باید جلساتی با محورهای مشخص شامل اوقات فراغت، ازدواج، خانواده، اشتغال، آسیبهای اجتماعی، فضای مجازی و سایر موضوعات برگزار شود و این جلسات باید بهصورت ساختاریافته و با هماهنگی کمیتههای تخصصی پیش از آن برگزار شود.
خاکی با تأکید بر ضرورت هماهنگی بینبخشی اظهار کرد: متأسفانه یکی از مشکلات اصلی ما، نبود هماهنگی بین نهادها و دستگاهها است و برخی دستگاههای اجرایی مطابق ضوابط داخلی خود عمل میکنند و با دبیرخانه ستاد ساماندهی همکاری نمیکنند.
وی تصریح کرد: این در حالی است که مسئولیت دبیرخانه بر عهده ادارهکل ورزش و جوانان، و ریاست ستاد بر عهده فرمانداران و در سطح استان بر عهده معاونت سیاسی استانداری است.
وی در پایان گفت: جلسات ستاد ساماندهی نباید مانند برخی جلسات فرمالیته و غیرکاربردی باشد، این ستاد، نقش راهبردی در آینده جوانان دارد و باید با جدیت، پیگیری و حضور مؤثر مدیران اجرایی برگزار شود و انشاءالله با همراهی دستگاهها بتوانیم در نیمه دوم سال، عقبماندگیها را جبران کنیم.
نظر شما