برگزاری کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد در حاشیه اجلاس قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر،در این نشست که وزرای امور خارجه ونزوئلا ، الجزایر ، زیمبابوه ، زامبیا ، آفریقای جنوبی ، کوبا ، کلمبیا ، سنگال ، مالزی ، فلسطین و اندونزی شرکت داشتند .

صالحی با اشاره به نقش کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد در حمایت از این مسئله و از طریق همبستگی اعضاء جنبش ، محکومیت شهرک سازی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی و ضرورت اقدام عاجل در جهت توقف یهودی سازی و شهرک سازی ها به ویژه در قدس شرقی را مورد تأکید قرار داد .

وزیر امور خارجه کشورمان در سخنرانی خود همچنین بر اهمیت عضویت ناظر فلسطین در سازمان ملل متحد و استقلال و حاکمیت کامل بر سرزمینهای فلسطین و رفع اشغال از کلیه اراضی اشغالی فلسطین تصریح کرد .