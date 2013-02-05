  1. سیاست
۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۵۳

برگزاری کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد در حاشیه اجلاس قاهره

برگزاری کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد در حاشیه اجلاس قاهره

علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان و رئیس شورای وزیران خارجه جنبش عدم تعهد صبح روز سه شنبه در نشست کمیته فلسطین عدم تعهد که در حاشیه اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره تشکیل شد مواضع و دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران و جنبش عدم تعهد درخصوص فلسطین را مورد تأکید قرار داد .

به گزارش خبرگزاری مهر،در این نشست که وزرای امور خارجه ونزوئلا ، الجزایر ، زیمبابوه ، زامبیا ، آفریقای جنوبی ، کوبا ، کلمبیا ، سنگال ، مالزی ، فلسطین و اندونزی شرکت داشتند .

صالحی با اشاره به نقش کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد در حمایت از این مسئله و از طریق همبستگی اعضاء جنبش ، محکومیت شهرک سازی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی و ضرورت اقدام عاجل در جهت توقف یهودی سازی و شهرک سازی ها به ویژه در قدس شرقی را مورد تأکید قرار داد .

وزیر امور خارجه کشورمان در سخنرانی خود همچنین بر اهمیت عضویت ناظر فلسطین در سازمان ملل متحد و استقلال و حاکمیت کامل بر سرزمینهای فلسطین و رفع اشغال از کلیه اراضی اشغالی فلسطین تصریح کرد .

کد مطلب 1809246

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها