استقبال حامیان احمدی نژاد و مشایی از آنان در فرودگاه مهر آباد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از بازگشت احمدی نژاد از سفر به مصر وی در فرودگاه مهرآباد تهران مورد استقبال حدود 100 نفر از حامیان خود و اسفندیار رحیم مشایی که وی را در این سفر همراهی می کرد قرار گرفت.

بر اساس این گزارش استقبال کنندگان که اکثریت آنها را مردان تشکیل می دادند با شعارهای حمایتی نسبت به حضور احمدی نژاد رئیس جمهور ابراز احساسات کردند.

رئیس جمهور که از داخل اتوموبیل نسبت به ابراز احساسات آنان پاسخ می داد، تقریبا با اکثریت آنان دست داد.

حضور احمدی نژاد در میان این افراد حدود 10 دقیقه به طول انجامید و شعاردهندگان با شعارهای "احمدی زنده باد، مشایی پاینده باد"، "احمدی دلاور، پیرو خط رهبر"، "دکتر دوست داریم"، "احمدی بت شکن، بت کوچک را بکشن"، "صلی علی محمد یاور رهبر آمد"، "خامنه ای زنده باد، احمدی پاینده باد"، "توپ تانک، اهانت دیگر اثر ندارد"، " چپ ، راست، کارگزار، علیه خدمتگزار"، " ابوالفضل علمدار، مشایی را نگه دار"، " ما اهل ایران نیستیم، محمود تنها بماند" از رئیس جمهور استقبال کردند.

احمدی نژاد برای دقایقی با حضور در میان حامیان خود برای آنها سخنرانی و از حضورشان در فرودگاه قدردانی کرد.

وی 2 انگشت خود را به نشانه پیروزی بلند کرد و به حاضران گفت ما در مصر همین علامت را نشان دادیم.

جمعیت حاضر عکس هایی از محمود احمدی نژاد و رهبر انقلاب در دست داشتند.

به گزارش مهر ، روز گذشته پایگاه اینتر نتی روزنامه دولتی ایران از برگزاری این تجمع خبر داده بود.