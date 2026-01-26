آذری: شوراهای توانمند موتور توسعه شهری قوچان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی آذری بعدازظهر دوشنبه در حاشیه نشست اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی اظهار کرد: انتظار می‌رود رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی درست زمینه شکل‌گیری شورایی قوی، کارآمد و مقتدر را فراهم کنند که بتواند در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی شهر نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد.

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط فعلی کشور چه در حوزه تهدیدهای خارجی و چه در زمینه برخی ضعف‌های مدیریتی داخلی نیازمند تصمیم‌گیری‌های دقیق و مسئولانه است، افزود: رسیدن به وضعیت مطلوب نیازمند تلاش جمعی و احساس مسئولیت همگانی است و شوراها در این مسیر نقش مهمی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به برخی مشکلات انباشته‌شده در مدیریت شهری تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مسائل کنونی ناشی از تصمیم‌گیری‌های نادرست گذشته و عملکرد ضعیف برخی شهرداران است که نتوانستند پاسخگوی مطالبات مردم باشند.

آذری با تأکید بر ظرفیت‌های بالای قوچان برای تشکیل یک شورای پویا و اثرگذار گفت: اعضای شورا باید حداقل شناخت لازم از حوزه برنامه‌ریزی و توسعه شهری داشته باشند و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در بخش‌هایی مانند محیط زیست، حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌ها را در اولویت قرار دهند.

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی آشنایی اعضای شورا با نظام اداری کشور را یک ضرورت دانست و افزود: شورا زمانی می‌تواند موفق عمل کند که بتواند در سطح استان ارتباط مؤثری با استانداری و در سطح ملی با دستگاه‌های مرتبط برقرار کرده و از قوانین و سیاست‌های کلان کشور به‌درستی در مدیریت شهری بهره ببرد.

وی یکی از خلأهای جدی شوراها در سال‌های گذشته را نبود افراد متخصص حقوقی عنوان کرد و گفت: آشنایی با قوانین، مسائل مالی، درآمدهای پایدار شهرداری، نظام مالیاتی و شیوه‌های تعادل‌بخشی به منابع درآمدی شهری از الزامات فعالیت در این پارلمان محلی است که بدون حضور افراد آگاه و متخصص محقق نخواهد شد.