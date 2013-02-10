دوری از اختلافات داخلی مهمترین پیام راهپیمایی 22 بهمن ارومیه

وحید جلال زاده در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن امسال ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دوری از اختلافات داخلی و پیروی محض از ولایت فقیه و رهبری مهمترین پیام مردم ارومیه در راهپیمایی امسال است.

وی حضور گسترده و با شکوه مردم ارومیه در راهپیمایی 22 بهمن را نشانه عزت،اقتدار و فداکاری آنها به انقلاب اسلامی دانست و اظهارداشت: راهپیمایی پرشور مردم از اقشار مختلف نشان دهنده حضوری آگاهانه، حماسی و دشمن شکن و نیز تجدید بیعتی با آرمانهای امام راحل و خون شهداست.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با تقدیر از حضور پرشور مردم سایرشهرهای آذربایجان غربی در راهپیمایی 22 بهمن عنوان کرد: مردم امروز ثابت کردند تنها راه سعادت ایران اسلامی را در پیروی از آرمان های رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری و ایستادگی بر ارزش های والای انقلاب است.

حضور حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن قابل تقدیر است

یکی از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز با تقدیر از حضور حماسی مردم ارومیه و استان در راهپیمایی 22 بهمن ماه اظهارداشت: مردم با حضور خود حمایت‌ همه‌جانبه از آرمان‌های انقلاب و اسلام را نشان داده و باز هم حماسه آفریدند.

نادر قاضی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با پرشکوه خواندن حضور مردم در ۲۲ بهمن افزود: مردم با حضور گسترده‌ خواهان رساندن صدای حق‌ طلبی خود به گوش جهانیان در خصوص ایستادگی برای آرمان‌های انقلاب تا پای جان هستند.

وی با تاکید بر اینکه دشمنان انقلاب باید بدانند که مردم هیچ گاه پشت ولایت و امام خود را خالی نخواهند کرد عنوان کرد: حضور مردم در خیابان‌ها و سر‌دادن فریاد مرگ بر استکبار نشان بیزاری آنان از آمریکا و کشور‌های غربی است.