لایحه جدید قانون جامع معلولان آماده ارسال به مجلس/ الزام دستگاهها به اجرای قانون

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: آخرین جلسه مربوط به بررسی لایحه جدید قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با حضور اعلایی معاون جدید امور رفاهی این وزارتخانه برگزار شد و طی آن ایرادات عنوان شده برطرف و اصلاحات نهایی انجام شد.

وی به برخی از مفاد این لایحه اشاره کرد و گفت: معافیت مالیاتی معلولان تا سه برابر حداقل حقوق پایه برای جبران بخشی از هزینه های که این افراد متحمل شده اند، بازنشستگی زودتر از موعد مقرر، معافیت پسرانی که با دختران معلول ازدواج می کنند، نیم بها بودن بلیط هواپیما، رایگان بودن آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی برای معلولان، عادی سازی اماکن و معابر دولتی و غیر دولتی و... از جمله مواردی است که در قانون جدید عنوان شده است.

رئیس جامعه معلولان ایران تاکید کرد: معافیت مالیاتی معلولان از پرداخت عوارض شهرداریها ، الزام دولت به سرشماری دقیق معلولان برای برنامه ریزی و اهداف بلند مدت برای این افراد ، تشکیل شورای عالی معلولان و همچنین توبیخ و تشویق نهادهای کم کار و پر کار در این حوزه از دیگر مفاد لایحه جدید قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است.

به گفته محمودنژاد، قانون قبلی حمایت از حقوق معلولان بصورت طرح در مجلس به تصویب رسیده بود به همین دلیل ضمانت اجرایی لازم را نداشت اما قانون جدید بصورت لایحه به مجلس ارسال می شود و بنابراین هیچ دستگاهی نمی تواند از اجرای آن سر باز زند.

وی با اشاره به اینکه در این لایحه حمایتهای لازم از بخش خصوصی برای استخدام معلولان در نظر گرفته شده است گفت: امیدوایم این لایحه هرچه سریعتر به مجلس ارسال و تا پایان دولت دهم به تصویب برسد. البته بهترین عیدی به معلولان این است که تا قبل از سال جدید قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به تائید نهایی مجلس برسد.