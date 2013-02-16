راه تبادل طلا ترکیه با ایران مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تحریمهای آمریکا صادرات طلای ترکیه به ایران را هدف قرار داده است. در حال حاضر ترکیه به صورت غیر مستقیم و از طریق صادرات طلا به ایران بهای واردات گاز را میپردازد.
از آنجا که ترکیه به دلیل تحریمهای آمریکا قادر به پرداخت بهای گاز خریداری شده از ایران با دلار نیست این کشور بهای گاز خریداری شده از ایران را با لیر پرداخت میکند. سپس ایران با استفاده از لیرهای که در حساب هالک بانک ترکیه قرار دارد اقدام به خرید طلا از ترکیه میکند. طلاهای خریداری شده از ترکیه پس از انتقال به دبی امکان تبدیل به پولهای خارجی با انتقال به ایران را خواهند داشت.
همچنین هالک بانک ترکیه، آسان سازی انتقال پول نفت خریداری شده ایران توسط هند را نیز به عهده دارد.
بر اساس تحریمهای آمریکا که در تابستان تصویب شده بودند و ده روز پیش عملی شدهاند، فروش فلزات گرانبها به ایران تحت کنترل بیشتر در خواهد آمد و مانع از آسانسازی انتقال پرداخت بهای نفت خریداری شده از ایران توسط هالک بانک ترکیه میشود.
یکی از بانکداران ترک به رویترز گفته است، بر اساس تحریمهای جدید، هالک بانک ترکیه فقط مجاز به دریافت بهای نفت و گاز خریداری شده توسط ترکیه است و ایران تنها میتواند از پولهای خود در هالک بانک ترکیه جهت خرید مواد غذایی، دارو، و محصولات صنعتی استفاده کند.
به گفته این بانکدار ترک، پس از عملی شدن دور دوم تحریمها مبادله گاز در ازای طلا سخت خواهد شد. ایران دیگر به سادگی قادر به برداشت پول نقد از بانک برای خرید نخواهند بود و صادرات طلای ترکیه به ایران کاهش خواهد یافت.
با سخت شدن مبادله طلا در مقابل گاز بین ایران و ترکیه، ایران به دنبال کشور دیگری برای دور زدن تحریمهای آمریکا خواهد بود. یکی از گزینههای اصلی چین خواهد بود
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