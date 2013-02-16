اظهارات ضد سوری داود اوغلو / توافق آتن و آنکارا برای توسعه روابط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "تودی زمان" چاپ ترکیه ، "احمد داود اوغلو" وزیر امور خارجه ترکیه در اظهاراتی مداخله جویانه و در ادامه سیاست های خصمانه کشورش علیه سوریه امروز خواستار تصویب قطعنامه ای در شورای امنیت ملل متحد شد که طی آن کشورها بتوانند به زعم وی برای رساندن کمک های بشر دوستانه به مناطق تحت درگیری در سوریه دسترسی داشته باشند.

وی همچنین از سیاست های آمریکا و غرب در خصوص سوریه انتقاد کرده و گفت: آمریکایی ها و اروپایی ها می گویند بشار اسد رفتنی است و به همین دلیل نیازی به مداخله در سوریه نیست.

در خبری دیگر "رجب طیب اردوغان " نخست وزیر ترکیه در اظهاراتی با اشاره به مذاکرات بین دولت ترکیه و گروه "پ.ک.ک" گفت: این دولت حاضر است برای پایان دان به خونریزی ها و حل مشکل دراز مدت ترکیه بهای آن را پرداخت کند.

وی افزود: اگر این مسئله به سود منافع ملی ترکیه و پایان خونریزی ها است، حزب عدالت و توسعه حاضر است هر بهایی را برای آن بپردازد.

روزنامه تودی زمان در خبر دیگری به انعکاس بیانات مهم مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از مردم تبریز با ایشان پرداخته و به نقل از معظم له نوشت: ما قصد ساختن سلاح اتمی را نداریم ولی اگر می خواستیم این کار را انجام دهیم هیچ کسی نمی توانست جلوی ما را بگیرد.

برخی روزنامه های ترکیه با پرداختنن به خبر "رویترز" با اشاره به تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران مدعی شدند در پی این تحریم ها فروش طلا به ایران توسط ترکیه متوقف خواهد شد.

روزنامه "حریت" چاپ ترکیه از توافق ترکیه و یونان برای گسترش روابطشان خبر داد و نوشت وزرای خارجه دو کشور بر سر یک نقشه راه برای توسعه روابطشان توافق کرده اند.

" دیمیتریس آوراموپولوس" وزیر خارجه یونان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای ترکش، "احمد داوود اوغلو" گفت: ما قصد داریم با توسعه روابط با ترکیه یک الگو برای روابط در منطقه و شرق مدیترانه به وجود بیاوریم.

"یلدز" وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه نیز در گفتگو با شبکه "CNBC "با اشاره به درخواست رژیم صهیونیستی از ترکیه برای ایجاد یک خط لوله گاز در بستر دریای مدیترانه برای انتقال گاز از سرزمین های اشغالی به ترکیه گفت: ترکیه بدون موافقت نخست وزیر نمی تواند با احداث خط لوله مذکور موافقت کند.