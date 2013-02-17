به گزارش خبرنگار مهر، اسداله عسگراولادی در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جمع خبرنگاران گفت: ممنوعیت صادرات پسته برای ده روز صورت گرفته است و خوشبختانه با توافقی که با دولت انجام شده، ممنوعیت به صورت کامل برداشته شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: براساس اظهارات صورت گرفته از سوی 20 هزار بنگاه صادراتی در کشور، صادرات غیرنفتی به 50 میلیارد دلار رسیده است که تا پایان اسفندماه، از این رقم هم عبور خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: برابری صادرات با واردات از جمله اهداف اصلی صادرکنندگان کشور است که بر این اساس تلاش داریم که بتوانیم به این هدف دست یابیم، البته حمایتهای دولت نیز باید در این میان بیش از گذشته باشد و بخشنامه‌هایی صادر نشود که صادرکنندگان را به مشکل اندازد.

به گفته عسگراولادی، برخی گمان می‌کنند که بعد از نوسانات نرخ ارز و بالا رفتن بی سابقه نرخ دلار، صادرکنندگان کشور سودهای کلانی به جیب زده‌اند، در حالی که نرخ کالاهای صادراتی و تولید آنها نیز افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: در عین حال باید به فکر حفظ اشتغال موجود در بنگاههای اقتصادی بود به این معنا که اگر می خواهیم اقتصاد کشور از بین نرود، باید به موضوع اشتغال اهمیت فراوانی داده شود.