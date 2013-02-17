گروه دوستی پارلمانی روسیه با مقامات سیاسی و پارلمانی ایران دیدار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، هیات 4 نفره مجلس دومای روسیه به ریاست نیکولای لویچف ، معاون رئیس دومای دولتی روسیه و رئیس گروه دوستی پارلمانی روسیه و ایران امشب وارد تهران می شوند.

بر اساس این گزارش ملاقات های این هیأت 4 نفره روسی که در پاسخ به سفر هیأت دوستی ایران به مسکو به تهران سفر می کنند، از فردا آغاز می شود.

هیأت دومای روسیه فردا با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و مهدی سنایی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه مجلس دیدار خواهند کرد.

گروه مجلس دومای روسیه همچنین با چند تن از مقامات وزارت امور خارجه نیز دیدار خواهند داشت.

محور این مذاکرات راه های گسترش روابط دو کشور و شناسایی زمینه ها در بخش های فن آوری علوم و بازرگانی و گسترش همکاری ها خواهد بود.

هیأت مجلس دومای روسیه همچنین از شهر اصفهان بازدید و با استاندار اصفهان دیدار و گفتگو می کنند و از چند مرکز تاریخی و موزه های گردشگری در تهران نیز دیدن می کنند.

این هیأت روز جمعه تهران را به مقصد مسکو ترک خواهند کرد.