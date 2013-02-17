درباره مباحث هسته ای با هیأت دومای روسیه مذاکره می کنیم/ بررسی خروج ناتو از افغانستان در همایش اوراسیا

مهدی سنایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سفر هیأت مجلس دومای روسیه به تهران ، گفت: این هیأت در چارچوب همکاری های پارلمانی بین دو کشور به ایران سفر می کند.

وی افزود: ریاست یکی از نواب رئیس مجلس دومای روسیه در گروه دوستی پارلمانی با ایران نشان دهنده اهمیت این گروه و جایگاه روابط با ایران برای مجلس دوماست .

سنایی با اشاره به اینکه ملاقات با رئیس مجلس، وزیر امور خارجه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و رئیس گروه دوستی دو کشور برای این هیأت در نظر گرفته شده است ، بیان کرد: هیأت دومای روسیه روز دوشنبه (30 بهمن ماه) در همایش بین المللی ایران و همکاری های بین المللی اوراسیا که در دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه برگزار می شود شرکت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: در پایان سفر نیز پیش بینی شده است که تفاهم نامه همکاری بین دو گروه پارلمانی ایران و روسیه به امضا برسد که در این تفاهم نامه همکاری های فیمابین قید خواهد شد.

سنایی؛ تبادل گروه های پارلمانی، تقویت گروه ها در پارلمان های دو کشور ، ارتباط بین گروه های سیاست خارجی دو مجلس و تبادل نظر در زمینه نوع قانون گذاری فیمابین مجالس و همین طور پیش بینی راه هایی برای حمایت مجلس دو کشور از همکاری های فیمابین را از جمله موضوعاتی عنوان کرد که در این تفاهم نامه به آن تأکید می شود.

وی همچنین تأکید کرد: طبیعتا پارلمان روسیه به روابط با ایران و حق جمهوری اسلامی برای غنی سازی و توانمندی هسته ای توجه ویژه ای دارد و هر چند که موضوع اصلی این مذاکرات بحث هسته ای نیست اما حتما در این باره نیز مذاکراتی صورت خواهد گرفت.

اهمیت برگزاری همایش اوراسیا در شرایط حساس منطقه

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه همچنین درباره برگزاری همایش بین المللی ایران و همکاری های بین المللی اوراسیا نیز که از صبح فردا آغاز خواهد شد ،گفت: طبیعتا برگزاری این کنفرانس در شرایط حاضر از اهمیت ویژه ای برخوردار است . مدتی است که این نوع همایش های بین المللی در عرصه ایران با کشورهای منطقه برگزار نشده و درحوزه خطوط ارتباطی و همکاری ها در زمینه انرژی و مسائل و واقعیت ها به نقطه سرنوشت سازی رسیده است و یک نوع همکاری بین کشورهای اوراسیا ضرورت دارد.

وی تأکید کرد: نکته دیگر مسائل امنیتی در حوزه افغانستان و پاکستان است که اکنون در شرایط خاص است و از اهمیت بالایی برخوردار است. ایران، چین ، هند و روسیه نگاه ویژه ای به این مسئله دارند و کنفرانس اوراسیا زمینه تبادل نظر و ایده های مختلف را بین مقامات و دانشمندان کشورهای مختلف فراهم می کند.

سنایی به خروج نیروهای ناتو از افغانستان در سال 2012 اشاره کرد و گفت : این مسئله می تواند محل توجه جدی در این کنفرانس باشد و به همین دلیل نیز یک پنل اختصاصی دارد .این پنل به موضوع ایران روسیه و چین در منطقه و خروج نیروهای بیگانه می پردازد.

وی گفت: مداخلات خارجی ، تأمین امنیت پایدار در منطقه را زیر سئوال برده و برگزاری این همایش به دنبال راهکارهای منطقه ای در این حوزه برای اوراسیاست. ماحصل کنفرانس را نیز به دستگاه های ذیربط اطلاع رسانی خواهیم کرد.