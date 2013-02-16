همایش ایران و همکاری های منطقه ای در اوراسیا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ایران و همکاری های منطقه ای در اوراسیا با سخنرانی علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه کشورمان آغاز خواهد شد.

این همایش از سوی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه با مشارکت موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) باشرکت اندیشمندان و صاحب نظران سیاسی و بین المللی داخلی و خارجی برگزار می شود.

همایش دو روزه ایران و همکاری های منطقه ای در اوراسیا با برگزاری 4 جلسه تخصصی و 20 سخنران از کشورهای روسیه ، قزاقستان، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، هندوستان، چین و آلمان برگزار و محورهای مباحث این جلسات نیز شامل چشم انداز تحولات سیاسی در منطقه اوراسیا؛ ژئوپلتیک انرژی و همکاری های اقتصادی در منطه اوراسیا، همکاری های منطقه ای در افغانستان و رویکردهای امنیت منطقه ای است.

همچنین در مراسم اختتامیه این همایش ، عباس عراقچی، معاون آسیاو اقیانوسیه وزارت امور خارجه سخنرانی خواهد کرد.