عیدی سال 92 بازنشستگان شهرداری تهران واریز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منتظرالمهدی با اعلام این خبر گفت: خوشبختانه امسال نیز توانستیم به وعده خود عمل کنیم و عیدی بازنشستگان محترم شهرداری را بیست و پنجم بهمن ماه به همراه حقوق آن‌ها به حسابشان واریز کنیم تا بتوانند برنامه‌ریزی بهتری برای مخارج شب عید داشته باشند.

منتظرالمهدی با اشاره به اینکه حقوق بازنشستگان بر مبنای بودجه‌ای که از شهرداری دریافت و درآمدهای خود سازمان بازنشستگی تامین می‌شود، افزود: رقم عیدی پرداخت شده به بازنشستگان محترم بر اساس مصوبه‌ دولت تعیین می‌شود. امسال این رقم چهار میلیون و بیست هزار ریال بوده است که 35 روز زودتر از فرارسیدن ایام عید نوروز تقدیم بازنشستگان عزیز شده است.

وی با تاکید بر اینکه پرداخت این مبلغ پایان کار نیست، به بازنشستگان مژده داد: پیش از فرارسیدن نوروز 92 سبد کالایی شامل آجیل و خشکبار نیز به بازنشستگان تقدیم خواهد شد. البته "سبدکالا" در سازمان بازنشستگی شهرداری تهران در چهار مقطع زمانی از سال تعریف شده است. ماه مبارک رمضان با محتوای حبوبات، روغن، لبنیات و...، عید نوروز با محتوای آجیل و خشکبار و دو سبد کالا با محتوای گوشت که در مقاطع مختلف ارائه می‌شود. این خدمات برای رعایت شان همکاران بازنشسته به صورت ارسال به درب منزل انجام می‌گیرد.

منتظر المهدی در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از مراجعه‌ حضوری بازنشستگان به سازمان برای پیگیری مشکلاتشان، چه تدبیری اندیشیده شده پاسخ داد: ما علاوه بر سایت و سامانه پیامک که برای اطلاع‌رسانی و ایجاد ارتباط مداوم با عزیزان بازنشسته راه‌اندازی شده، سامانه تلفن گویا را نیز فعال کرده‌ایم. همکاران برای پاسخ سوالات و پیگیری مشکلات‌شان می‌توانند با شماره 66387010 تماس بگیرند تا از مراجعه حضوری به سازمان بی‌نیاز باشند.

مدیرعامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران در پایان ضمن تاکید بر لزوم تکریم بازنشستگان در مراجعه به سازمان گفت: تکریم ارباب رجوع از شهرداری تهران از اهم وظایف کارکنان است. ضمن اینکه مراجعین ما در سازمان بازنشستگی روزگاری همکاران ما بوده‌اند که این مسئله مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند.