ادبیات احمدی نژاد درباره ابطال انتخابات نظام پزشکی زیبنده نظام نیست

عماد افروغ در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اظهارات اخیر احمدی نژاد درباره انتخابات نظام پزشکی مبنی بر اینکه "افرادی که بدون دلیل قانونی رد صلاحیت شده اند با تجدیدنظر احقاق حق نشوند،از نظر من انتخابات باطل است"، گفت: مسلما این نوع ادبیات محکوم است و ما بارها این لحن را محکوم کرده ایم، در واقع وی به قانون عمل نمی کند و به اصل تفکیک قوا بی اعتنا است و بنا به دلایلی تصمیمات شخصی خود را محور قرار می دهد.

وی با اشاره به سخنان احمدی نژاد در خصوص انتخابات نظام پزشکی، ساختار ادبیات وی را یکه سالارانه دانست و گفت: این نوع ادبیات زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران اسلامی نیست، ایران سابقه تمدنی درخشانی دارد بیان این گونه صحبت ها با بیش صد سال سابقه مشروطه، زیبنده نظام مردم سالاری دینی نیست.

نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه عملکرد هیات های نظارت بر انتخابات نظام پزشکی در روند رسیدگی به صلاحیت های نامزدهای انتخابات را می توان با رجوع به مراجع قانونی پیگیری کرد، اضافه کرد: اینکه گفته شود که انتخابات را باطل می کنم، با اصل تفکیک قوا منافات دارد، من نمی دانم کجای قانون گفته شده است اگر خلافی در روند رسیدگی به صلاحیت های نامزدهای انتخابات نظام پزشکی صورت گرفته باشد رئیس جمهور می تواند آن را باطل کند، وظیفه تائید صلاحیت بر عهده کیست؟

وی با تاکید بر اینکه زمانی که یک نهاد مستقل شکل می گیرد ، آن نهاد باید پاسخگو باشد، افزود: اگر ایشان با رد صلاحیت ها مساله ای دارد می توان آن را به نهاد بالاتر ارجاع دهد و تقاضا رفع شبهه کند، بعید می دانم تایید صلاحیت‌ها نامزدها بر عهده رئیس جمهور باشد در این صورت ایشان هر مصوبه قوه قضایی یا مجلس را ملغی کند.

افروغ با اشاره به گفته های رئیس هیات مرکزی نظارت برانتخاب نظام پزشکی که "هیات نظارت از آنجایی که کار نظارتی خود را به طور دقیق و قانونی انجام داده است، تجدید نظری دربررسی صلاحیت نامزد‌ها انجام نخواهدداد"، ادامه داد: بحث حوزه وظایف قانونی است، اگر این کار جزو وظایف قانونی ایشان بود نیازی به مطبوعاتی شدن نداشت، می توانستند مسئول مربوط را احضار کرده و از آن پاسخ بخواهند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: زمانی که احمدی نژاد این مساله علنی می کند یعنی اصل تفکیک قوا مخدوش شده است.