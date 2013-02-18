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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۳۳

جام جهاني كشتي - تهران/

نخستين تمرين آزدكاران در سالن 12 هزار نفري آزادي برگزار شد

نخستين تمرين آزدكاران در سالن 12 هزار نفري آزادي برگزار شد

اعضاي تيم ملي كشتي آزاد كشورمان در آستانه حضور در رقابتهاي جام جهاني 2013 تهران، صبح امروز دوشنبه نخستين تمرين خود را در سالن برگزاري اين پيكارها پشت سر گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ پس از تمرين عصر روز گذشته فرنگي كاران ملي پوش كشورمان در سالن 12 هزار نفري آزادي، اعضاي تيم ملي كشتي آزاد نيز صبح امروز زير نظر رسول خادم به تمرين در اين سالن پرداختند تا به خوبي با فضاي محل برگزاري رقابتهاي جام جهاني آشنا شوند.

اين تمرين در حالي پيگيري شد كه تمامي ملي پوشان آزادكار با روحيه و انگيزه بالايي به روي تشك رفتند و تمرينات سبك و تكنيكي را زير نظر كادر فني انجام دادند. اين در حاليست كه تمامي آزادكاران المپيكي به جز رضا يزداني براي حضور در رقابتهاي جام جهاني 2013 تهران در تركيب تيم ملي كشورمان قرار دارند كه همين موضوع انتظارات اهالي كشتي براي كسب بهترين نتيجه توسط شاگردان خادم را بالا برده است.

رقابتهاي جام جهاني كشتي آزاد در روزهاي 3 و 4 اسفند ماه با حضور 10 تيم برتر دنيا در تهران برگزار مي شود.

کد مطلب 2000331

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