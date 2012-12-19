قبول میزبانی جام جهانی کشتی اشتباه بود/ پول هست مدیریت بر هزینه نیست!

اکبر فلاح یکی از منتقدان صریح و جدی فدراسیون کشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فدراسیون کشتی در شرایطی دست به اقدامات پرهزینه و بزرگ می زند که به هیچ عنوان شرایط مطلوب مالی ندارد و با این کار بیش از هر چیز به کشتی و اهالی آن ضربه می زند.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال می توان به برگزاری رقابتهای عمومی کشتی آزاد و فرنگی اشاره کرد که به نظر بیش از آنکه اهداف اصلی کشتی را در بر داشته باشد، به مسایل حاشیه ای و تبلیغاتی آن پرداخته شد. برخی از کشتی گیران برتر این رقابتها توانستند به جوایز نقدی برسند، اما بسیاری دیگر نیز که از شهرستانهای دور و نزدیک به تهران آمده بودند پس از اقامتی کوتاه در پایتخت با دست خالی راهی شهر و دیارشان شدند. این در حالی بود که بیشتر نفرات برگزیده و برتر این رقابتها همان هایی بودند که می توانستیم در رقابتهای قهرمانی کشور هم آنان را پیدا کرده و به اردو دعوت کنیم!

سرمربی اسبق تیم کشتی آزاد جوانان ادامه داد: قبول میزبانی رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد وفرنگی 2013 نیز یکی دیگر از اشتباهات بزرگ فدراسیون کشتی بود که در اوج بحران های مالی و مسایل حاشیه ای از سوی متولیان امر نصیب ایران شد. مطمئنا هیچ لزومی به قبول میزبانی نبود، چرا که رقابتهای جام جهانی از آن اهمیت و سطح کمی و کیفی مطلوبی برخوردار نیست و هیچگاه نمی توان موفقیت در این میدان بین المللی را با کسب افتخار در مسابقات جهانی قیاس کرد.

فلاح به بدهی های میلیاردی فدراسیون کشتی اشاره کرد و گفت: باید به این واقعیت اعتراف کرد که پول و بودجه نسبتا خوبی در اختیار آقایان بود، اما سوء مدیریت در هزینه و عدم مدیریت باعث شد تا بدهی های فدراسیون به بیش از 4 میلیارد تومان برسد! متاسفانه زمانی که قرا باشد میادین تبلیغاتی همچون رقابتهای عمومی کشتی یا جام جهانی برگزار شود، پای صرف بودجه های میلیونی وسط می آید، ولی موقعی که بحث اعزام نوجوانان و جوانان آینده ساز به تورنمنت های بین المللی می شود، داد آقایان به هوا می رود که پول نداریم و مشکلات مالی را بهانه می کنند.

مربی سازنده تهرانی در خاتمه خاطرنشان کرد: کشتی گیران ما در حالی به رقابتهای قهرمانی سال گذشته آسیا اعزام شدند که تعداد همراهان تیم های ملی از تعداد کشتی گیران ملی پوش بیشتر بود. در حالیکه می شد با هزینه اعزام غیر ضروری همین آقایان، یک تیم کامل از آینده سازان کشتی را به یک تورنمنت بین المللی اعزام کرد.