والدین و مربیان در آموزش قرآن به فرزندان کوتاهی نکنند

حجت الاسلام علیرضا رفیعی پور در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: قرآن کريم به عنوان کلام الهي، بزرگترين عطيه و رحمت الهي است که خدای رحمان، انسان اين کامل‌ترين نسخه هستي و احسن و اشرف مخلوقات را پذیرای اين ميهمان گرانقدر قرار داده است.

وی با بیان اینکه قرآن ودیعه و موهبتی الهی است گفت: قرآن مجموعه ای کامل از دانش ها، شناخت ها، باید و نبایدهایی است که سبک خاصی از زندگی را به انسان ارائه و پیشنهاد می دهد و به عنوان راهنمای الهی دراختیار بشر است که باید همه ما درسهای ان را سرمشق زندگی قرار دهیم.



حجت الاسلام رفیعی پور اضافه کرد: قرآن کريم کلام خداي سبحان است و کلام خداي سبحان جوامع کلم است که حق تعالي آن را معجزه شکست ‌ناپذير خاتم پيامبران تا ابد قرار داد و بر آن تحدي نمود تا به وسيله آن حجت بر تمام انسان‌ها تمام شود.

وی تصریح کرد: کنش ها و واکنش های هر انسانی وابسته به بینش ها و نگرش های اوست و این خصوصیات ارتباط تنگاتنگی با شناخت انسان از خود، هستی و فلسفه آن دارد.

رئیس تبلیغات اسلامی آشتیان خاطرنشان کرد: این کتاب بر آن است تا سبک زندگی انسان را چنان قرار دهد که به سادگی و آسانی بتواند حقایق را بشناسد و با واقعیت ها ارتباط برقرار کرده و واقعیت ها را بر اساس حقایق سامان دهد.