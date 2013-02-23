زنده گیری کوچکترین گربه در معرض انقراض کشور در خواف

کیوان هوشمند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: زنده گیری این گربه کمیاب در منطقه ای به نام پوزه نخراج در جوار رودخانه شوری که به تالاب مژن آباد منتهی میشود رخ داد.

به گفته وی، گربه شنی کوچکترین گربه سان ایران محسوب می شود و سازگاری منحصر به فردی با مناطق بیابانی خصوصا تپه زارهای ماسه ای دارد.

هوشمند اظهار داشت: از خصوصیات بارز این گونه داشتن موهای بلند و متراکم در کف دست و پا است تا مانع فرو رفتن گربه در ماسه بادی و افزایش سرعت آن در هنگام شکار شود.

مدیر دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران تصریح کرد: گربه شنی یکی از کمیاب ترین حیوانات کشور و از گونه های در معرض خطر انقراض به شمار می رود که مشاهده آن در طبیعت به ندرت اتفاق می افتد.

وی افزود: زیستگاه‌های این گونه در کشور بسیار محدود (حضور گربه شنی در پنج نقطه از ایران به صورت مستند قطعی شده است)، اطلاعات مربوط به آن بسیار اندک است و هیچ آمار مستندی از جمعیت این حیوان در دست نیست.

هوشمند یاد آور شد: پیش از این در سال ۱۳۹۰ یکی از محیط‌بانان اصفهان پس از یکسال و نیم شناسایی کریدورهای گربه شنی در پناهگاه حیات وحش عباس آباد نایین، سرانجام موفق شد پس از شناسایی مسیرها و لانه گربه شنی، با کمک دوربین‌های تله‌ای از این گونه تصویر برداری کند.