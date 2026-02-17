۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۶:۲۵

قطر و عربستان سهامدار یک شرکت آلمانیِ با منشاء اسرائیلی شدند

یک رسانه صهیونیستی اعلام کرد که به دنبال فروش یک شرکت این رژیم به آلمان، عربستان و قطر سهام این شرکت را صاحب شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، روزنامه اقتصادی کالکالیست چاپ اسرائیل از نهایی شدن معامله فروش شرکت حمل‌ونقل دریایی «زیم» خبر داد.

براساس این گزارش، این شرکت «اسرائیلی» به شرکت آلمانی هاپاگ- لوید واگذار می‌شود؛ معامله‌ای که ارزش آن ۴.۲ میلیارد دلار اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، قطر و عربستان از طریق نهادهای سرمایه‌گذاری حاکمیتی خود به ترتیب مالک ۱۲.۳ و ۱۰.2 درصد از سهام شرکت «زیم» هستند.

در همین زمینه، وزیر حمل‌ونقل رژیم صهیونیستی با ابراز نگرانی نسبت به این واگذاری، معتقد است فروش «زیم» می‌تواند توان لجستیکی این رژیم در شرایط اضطراری را تضعیف کند.

با این حال، کالکالیست مدعی شده که با وجود فروش این شرکت، اسرائیل همچنان یک ناوگان راهبردی را برای استفاده در مواقع اضطراری و دوره‌های جنگی در اختیار دارد.

