به گزارش خبرنگار مهر، حسین حنطه ای چهارشنبه شب در نشست هم اندیشی تعامل آموزش و پرورش کاشان با دانشگاه آزاد اسلامی افزود: با وجود مراکز علمی در منطقه، باید تلاش کنیم که زمینه ای برای اعتلای تعلیم و تربیت و ارتقای کمی و کیفی آموزشی فراهم کنیم.

وی تاکید کرد: ارتباط و تعامل نزدیک آموزش و پرورش با مراکز علمی و دانشگاهی، زمینه ای برای رشد و توسعه است و انتظار می رود این همکاری در مسیر افزایش بنیه علمی فرهنگیان و استفاده از توان علمی هر دو مرکز آموزشی بیشتر شود.

وی تصریح کرد: وجود دانشگاه آزاد اسلامی در کاشان، نگرانی خانواده ها به ویژه برای ادامه تحصیل دختران و خطر رفت و آمدها در مسیر دانشگاه و همچنین هزینه های مادی و معنوی خانواده ها و دانشجویان را کاهش داده است.

وی اظهار داشت: ادامه این نشست ها و آشنایی مدیران و مشاوران مدارس با ظرفیت های دانشگاه های کاشان می تواند در تعیین مسیر دانش آموزان برای ادامه تحصیل و در نهایت پیشرفت و توسعه جامعه نقش به سزایی داشته باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کاشان گفت: زیرساخت های علمی کشور توسط آموزش و پرروش در مدرسه ساخته می شود، هرچند که در مواردی از نظرها پنهان مانده است.

منصور دیاری در این نشست افزود: دانش آموزان بعد از کسب موفقیت د رمدرسه، سراغ دانشگاه می روند و نباید فراموش کرد که دانشجویان امروز، همان دانش آموزان دیروز هستند.

وی تاکید کرد: هدف از برگزاری این نشست ها، معرفی ظرفیت های دانشگاه، استفاده از نظرات و پیشنهادهای مدیران و مشاوران آموزش و پرورش در جهت بهبود کیفیت دانشگاه است.

به گفته وی، شهرستان کاشان، یکی از پرافتخار ترین و پیشروترین شهرستانهای علمی کشور بوده است و دانشگاه آزاد اسلامی کاشان، که در سال 1363 تاسیس شده است، یکی از قدیمی ترین واحد های آموزشی در منطقه چهار کشور است.

وی اظهار داشت: شش هزار دانشجو در 40 رشته دانشگاه آزاد اسلامی کاشان شاغل به تحصیل هستند و در 28 سال گذشته 17 هزار نفر از این واحد دانشگاهی فارغ التحصیل شده اند.

بخ گزارش مهر، سومین هم اندیشی تعامل آموزش و پرورش کاشان با دانشگاه آزاد اسلامی با حضور 250نفر از مدیران و مشاوران آموزش و پرورش کاشان در دانشگاه آزاد اسلامی این شهر برگزار شد.