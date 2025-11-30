  1. استانها
  2. اصفهان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۱

درویشی: مردم کاشان به دانشگاه به عنوان موتور محرکه توسعه باور دارند

کاشان - معاون سیاسی اجتماعی استانداری اصفهان گفت: مردم کاشان به دانشگاه به عنوان موتور محرکه توسعه باور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی ظهر یکشنبه در جمع مدیران شهرستان کاشان با اشاره به فرمایشات بزرگان دین درباره علم آموزی اظهار کرد: تولید علم یک معیار مشخص برای پیشرفت کشورها است چراکه تولید علم باعث تولید ثروت و رونق اقتصادی در کشور می‌شود.

وی یکی از مهمترین ابزارهای تولید علم را وجود دانشگاه‌ها دانست و ابراز کرد: دانشگاه‌ها باز پرورش نیروی ماهر کار و اشتغال باعث توسعه هر کشور و منطقه می‌شود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه مردم کاشان به دانشگاه به عنوان موتور محرکه توسعه باور دارند، تصریح کرد: وجود و مشارکت خیرین در توسعه اماکن آموزشی و فرهنگی در حوزه آموزش عالی در کاشان موید این مطلب مهم است.

وی با اشاره به لزوم برنامه ریزی مناسب در راستای ارتباط مؤثر دانشگاه‌ها باز صنعت خاطرنشان کرد: این مهم می‌تواند باعث پیشرفت جامعه شود چراکه هر چه این ارتباط نزدیکتر باشد باعث پرورش نیروهای ماهر کاری می‌شود.

درویشی خاطرنشان کرد: باید زمینه همکاری‌های بین دانشگاه و صنعت به خوبی تبیین شود تا شکل مؤثری از رونق اقتصادی را در جامعه شاهد باشیم.

