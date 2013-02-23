شرایط و مقررات استفاده از VPN قانونی/ امروز آخرین مهلت ثبت نام

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام سازمانهای و موسسات برای دریافت VPN قانونی از 27 بهمن ماه امسال برای مدت یک هفته آغاز شده که براساس ضوابط و مقررات اعلام شده از سوی مرکز ملی فضای مجازی – وابسته به شورایعالی فضای مجازی – متقاضیان دریافت مجوز شبکه اختصاصی مجازی برای استفاده از این نوع خدمات باید شرایط و مقرراتی را رعایت کنند.

مرحله نخست این ثبت نام برای تمامی اشخاص حقوقی متقاضی دریافت خدمات رسمی VPN است که این متقاضیان تا امروز پنجم اسفندماه 91 فرصت خواهند داشت برای ثبت نام از طریق سایت اینترنتی به نشانی www.vpn.ir اقدام کنند.

نحوه ثبت نام اولیه اشخاص حقوقی در سه مرحله

این متقاضیان باید ابتدا نسبت به پیش ثبت نام از طریق گزینه ثبت نام در سیستم اقدام کرده و اطلاعات اولیه سازمان متقاضی را وارد کنند. پس از طی مراحل پیش ثبت نام و دریافت فرم های ثبت نام، لازم است تا این فرمها با مهر و امضای سازمان به آدرس دبیرخانه ارسال شود.

پس از دریافت فرم های ثبت نام توسط دبیرخانه و بررسی های اولیه، نحوه ارسال سایر مدارک و ثبت نام قطعی از طریق پست الکترونیک و پیام کوتاه به نماینده تام الاختیار سازمان اطلاع رسانی خواهد شد.

با توجه به اینکه ارتباطات بعدی با متقاضیان از طریق پست الکترونیک و پیام کوتاه خواهد بود، باید این موارد به دقت تکمیل شود.

متقاضیان دریافت خدمات VPN قانونی باید پس از تایید تعهد اولیه و پذیرفتن این شرایط، نسبت به تعیین استان و شهرستان و نیز علت و شرح دلایل نیاز به VPN توضیحات کاملی ارائه دهند.

ثبت اطلاعات تکمیلی از جمله IP آدرسهای معتبر سازمان نام سازمان و نوع مالکیت و واحد استفاده کننده و معرفی نماینده تام الاختیار به همراه کدملی، تلفن همراه و کدپستی و آدرس از دیگر مواردی است که باید در ثبت نام درخواست این خدمات تکمیل شوند.

در این راستا کمیته صدور مجوز VPN با تایید صحت اطلاعات وارد شده، مجوز متقاضی را برای استفاده از شبکه اختصاصی مجازی صادر می‌کند.

شرایط و مقررات استفاده از VPN قانونی

به گزارش مهر، متقاضیان استفاده از VPN قانونی باید پس از تکمیل فرم های مربوطه و امضای مقام مجاز سازمان مربوطه، تعهدنامه محرمانگی را در قالب یک نامه درسربرگ سازمان شماره و تاریخ کنند و به همراه فرم های پرشده به دبیرخانه کمیته صدور مجوز تحویل دهند.

متقاضیان دریافت مجوز استفاده از VPN قانونی با آگاهی کامل از عواقب عدم استفاده صحیح از خدمات، باید تعهد دهند که این سرویس را صرفا در جهت موارد عنوان شده استفاده کرده و تبعات هرگونه استفاده غیر از موارد توافق شده و یا استفاده توسط افراد غیرمجاز را می پذیرند.

براساس تعهدنامه استفاده از خدمات VPN قانونی درصورت استفاده غیرمجاز، خدمات مذکور قطع و دارنده مجوز استفاده، حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

متقاضیان باید متعهد شوند که بهای خدمات VPN را مطابق تعرفه مصوب می پردازند.