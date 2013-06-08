به گزارش خبرنگار مهر، مرکز ملی فضای مجازی در جهت ساماندهی به سرویس VPN مورد نیاز سازمانها و شرکتها و نیز حمایت از حقوق استفاده کنندگان و جلوگیری از ایجاد اختلال در سرویس کاربران قانونی از ابتدای اسفند 91 ثبت نام VPN رسمی و قانونی را برای اشخاص حقوقی متقاضی آغاز کرد که براساس آن سازمانها، موسسات، دانشگاهها و نمایندگی های خارجی و شرکتهای متقاضی ملزم شدند درخواست اولیه خود را در سایت اینترنتی به نشانی WWW.VPN.IR ثبت کنند.

علیرضا شاه میرزایی معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت درخواست VPN قانونی از سوی سازمانها و موسسات اظهار داشت: ثبت نام از اشخاص حقوقی همچنان در حال انجام است و متقاضیان می توانند براساس شرایط مدنظر نسبت به ثبت نام برای دریافت خدمات VPN قانونی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در این پروژه شورایعالی فضای مجازی تقسیم کار انجام داده است، افزود: کار ثبت نام و اجرای این پروژه توسط شرکت ارتباطات زیرساخت در حال انجام است.

شاه میرزایی با بیان اینکه ارائه سرویس رسمی VPN به متقاضیان واجد شرایط آغاز شده است، افزود: هم اکنون تعداد زیادی از سازمانها و موسسات و اشخاص حقوقی این سرویس را دریافت کرده اند.

عضو شورایعالی فضای مجازی تاکید کرد: ثبت نام و ارائه سرویس به سازمانها و موسسات در حال انجام است و به زودی نیز ثبت نام دریافت سرویس برای اشخاص حقیقی و کاربران خانگی آغاز می‌شود که شرایط ثبت نام اولیه آن توسط مرکز ملی فضای مجازی اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش مهر، مهدی اخوان بهابادی دبیر شورایعالی فضای مجازی حدود 4 ماه پیش و قبل از آغاز رسمی ثبت نام خدمات VPN قانونی در مورد دلایل ارائه این سرویس به خبرنگار مهر گفته بود: قرار است برای اشخاصی که در داخل کشور نیاز به دریافت خدمات قانونی VPN دارند نقطه تماسی معرفی شود تا این کاربران بتوانند تقاضای خود را به مراجع ذیصلاح ارسال کرده و برای دریافت این خدمات ثبت نام کنند؛ پس از این مرحله از ثبت نام، کاربران می توانند به صورت قانونی در داخل کشور از خدمات VPN استفاده کنند.

به گفته وی در حال حاضر فعالیتهایی که تحت عنوان VPN فروشی در کشور اتفاق می افتد قانونی نیست و از آنجایی که برخی از کاربران اینترنت نیاز دارند که از پروتکلهای رمز شده برای تماسهایشان استفاده کنند در حال حاضر برای پاسخ به این نیاز مجبور به استفاده از خدمات VPN به صورت غیرقانونی در کشور هستند.

دبیر شورایعالی فضای مجازی با اشاره به خلاء استقاده قانونی از شبکه های اختصاصی VPN در کشور تاکید کرد: دنبال آن هستیم که پاسخی برای این نیازها در کشور فراهم کنیم و براین اساس خدمات قانونی VPN ارائه می‌شود.

مرکز ملی فضای مجازی در مورد ثبت نام VPN قانونی اعلام کرده که این ثبت نام صرفا برای ارتباط بین داخل و خارج از کشور بوده و شامل VPN های داخلی نمی شود؛ همچنین این VPN برای دور زدن فیلترینگ نیست و در صورت استفاده برای این منظور، سوء استفاده محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت. متقاضیان برای گذر از فیلترینگ باید با کمیته مصادیق مذاکره داشته باشند.

دلایل نیاز به VPN نیز از مواردی است که باید در فرم ثبت نام از سوی متقاضی تشریح شود.