ثبت نام رسمی خدمات VPN قانونی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نخست این ثبت نام تمامی اشخاص حقوقی متقاضی دریافت خدمات رسمی VPN تا تاریخ پنجم اسفند ماه 91 فرصت خواهند داشت برای ثبت نام از طریق سایت اینترنتی به نشانی www.vpn.ir اقدام کنند.

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل مرکز ملی فضای مجازی کشور اعلام کرده است که تاریخ ثبت نام اشخاص حقیقی متقاضی دریافت این خدمات متعاقبا اعلام خواهد شد.

پيش از اين مهدی اخوان بهابادی در نشستی که در خبرگزاری مهر داشت، در گفتگو با خبرنگاران مهر با بیان اینکه مقدمات کار برای ارائه خدمات قانونی VPN در کشور دیده شده است، اظهار داشت: قرار است برای اشخاصی که در داخل کشور نیاز به دریافت خدمات قانونی VPN دارند نقطه تماسی معرفی شود تا این کاربران بتوانند تقاضای خود را به مراجع ذیصلاح ارسال کرده و برای دریافت این خدمات ثبت نام کنند؛ پس از این مرحله از ثبت نام، کاربران می توانند به صورت قانونی در داخل کشور از خدمات VPN استفاده کنند.

دبیر شورایعالی فضای مجازی با تاکید براینکه در حال حاضر فعالیتهایی که تحت عنوان VPN فروشی در کشور اتفاق می افتد قانونی نیست، تصریح کرد: برخی از کاربران اینترنت نیاز دارند که از پروتکلهای رمز شده برای تماسهایشان استفاده کنند که در حال حاضر برای پاسخ به این نیاز مجبور به استفاده از خدمات VPN به صورت غیرقانونی در کشور می‌شوند.

وي با اشاره به خلاء استقاده قانونی از شبکه های اختصاصی VPN در کشور تاکید کرد: دنبال آن هستیم که پاسخی برای این نیازها در کشور فراهم کنیم و براین اساس خدمات قانونی VPN ارائه خواهد شد.