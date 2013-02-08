آغاز ثبت نام VPN قانونی از هفته آینده/ اولویت با اشخاص حقوقی

مهدی اخوان بهابادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هنوز ثبت نام برای استفاده از VPN قانونی در کشور آغاز نشده است اظهار داشت: براساس برنامه ریزی های انجام شده از اواسط هفته آینده و بعد از تعطیلات 22 بهمن ماه با اعلام جزئیات بیشتر از این طرح، ثبت نام برای متقاضیان آغاز خواهد شد.

وی گفت: اولویت نخست برای ثبت نام VPN مربوط به سازمانهای دولتی خواهد بود.

اخوان بهابادی خاطرنشان کرد: در این فاز از اجرای طرح، VPN قانونی برحسب ضوابط به اشخاص حقوقی اختصاص می یابد و در فازهای بعدی این طرح، اشخاص حقیقی مشمول استفاده از این طرح خواهند بود.

دبیر شورایعالی فضای مجازی چهارم بهمن ماه جاری در نشستی که در خبرگزاری مهر داشت از ارائه خدمات قانونی VPN در کشور خبر داد که براساس آن اشخاصی که در داخل کشور نیاز به دریافت خدمات قانونی VPN دارند، می توانند تقاضای خود را به مراجع ذیصلاح اعلام کرده و برای دریافت این خدمات به صورت قانونی ثبت نام کنند.

به گفته وی در حال حاضر فعالیتهایی که تحت عنوان VPN فروشی در کشور اتفاق می افتد قانونی نیست و این درحالی است که برخی از کاربران اینترنت نیاز دارند که از پروتکلهای رمز شده برای تماسهایشان استفاده کنند که در حال حاضر برای پاسخ به این نیاز مجبور به استفاده از خدمات VPN به صورت غیرقانونی در کشور می‌شوند.