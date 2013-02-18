جزئیات جدیدی از درخواست VPN قانونی/ VPN قانوني برای دور زدن فیلترینگ نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه های اختصاصی و امن برای انتقال اطلاعات سازمان ها روی بستر شبکه عمومی اینترنت به عنوان بخشی از کسب و کار سازمان های بزرگ، موضوعی است که امروزه نمی توان از آن صرفنظر کرد و اخلال در سرویس های مبتنی بر این نوع شبکه ها، هزینه های زیادی را برای سازمان ها در پی خواهد داشت؛ از سوی دیگر استفاده از سرویس دهنده های غیر مطمئن می تواند هزینه های سنگینی را بابت نشت اطلاعات به سازمان ها تحمیل کند که در این راستا و برای ساماندهی به سرویس VPN مورد نیاز سازمان ها و شرکت ها و حمایت از حقوق استفاده کنندگان و نیز جلوگیری از ایجاد اخلال در سرویس کاربران قانونی این تکنولوژی ها، طرح ارائه VPN رسمی و قانونی اجرایی می‌شود.

ثبت نام اولیه به معنای صدور مجوز استفاده از VPN نیست

براساس اعلام مركز ملي فضاي مجازي در مرحله نخست تمامی متقاضیان حقوقی اعم از سازمانها، موسسات، دانشگاهها و نمایندگی های خارجی و شرکتها باید درخواست اولیه خود را در سایت اینترنتی به نشانی WWW.VPN.IR ثبت کنند.

متقاضیان در ابتدا باید نسبت به پیش ثبت نام در این سامانه اقدام کنند و اطلاعات اولیه سازمان متقاضی خود را وارد کنند؛ پس از طی مراحل پیش ثبت نام و دریافت فرم های مذکور با مهر و امضای سازمان به آدرس دبیرخانه شرکت ارتباطات زیرساخت تحویل دهند.

پس از دریافت فرم های ثبت نام توسط دبیرخانه و انجام بررسی های اولیه، نحوه ارسال سایر مدارک و ثبت نام قطعی از طریق پست الکترونیک و پیام کوتاه به نماینده تام الاختیار سازمان مذکور، اطلاع رسانی خواهد شد.

براین اساس شرکت ارتباطات زیرساخت بعد از صدور مجوز استفاده از VPN و تعیین تکنولوژی های مختلف مورد نیاز، نسبت به راه اندازی خدمات مذکور اقدام می‌کند.

شرایط و نحوه ثبت نام VPN قانونی

در این مرحله تمامی اشخاص حقوقی متقاضی دریافت خدمات رسمی VPN تا تاریخ پنجم اسفند ماه 91 فرصت دارند برای ثبت نام اقدام کنند.

مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده که این ثبت نام صرفا برای ارتباط بین داخل و خارج از کشور بوده و شامل VPN های داخلی نمی شود؛ همچنین این VPN برای دور زدن فیلترینگ نیست و در صورت استفاده برای این منظور، سوء استفاده محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت. متقاضیان برای گذر از فیلترینگ باید با کمیته مصادیق مذاکره داشته باشند.

در همین حال گفته می‌شود که این پیش ثبت نام تنها برای متقاضیان حقوقی اعم از سازمان ها، موسسات، دانشگاه ها، نمایندگیهای خارجی و شرکتها صورت می گیرد و با توجه به اینکه ارتباطات بعدی با متقاضیان از طریق پست الکترونیک و پیام کوتاه خواهد بود، مسئولیت عدم تکمیل صحیح این موارد بر عهده متقاضی است.

پس از تکمیل مراحل پیش ثبت نام و دریافت کد رهگیری، لازم است تا مدارک خواسته شده به آدرس دبیرخانه ارسال شود و چنانچه تا دو هفته این امر صورت نگیرد، پیش ثبت نام صورت گرفته ملغی خواهد شد.

دلایل نیاز به VPN نیز از مواردی است که باید در فرم ثبت نام از سوی متقاضی تشریح شود.



