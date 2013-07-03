آمادگی برای ارائه VPN قانونی به کاربران حقیقی و حقوقی/ آغاز فاز دوم ثبت نام VPN

به گزارش خبرنگار مهر، اوایل هفته جاری دبير شورايعالي فضاي مجازي با اشاره به دلایل تاخیر واگذاری خدمات VPN از ارائه فرصت 2 هفته ای به شركت ارتباطات زيرساخت خبر داد تا طرح عملياتي خود را در خصوص ارائه VPN قانوني به کاربران حقیقی به اين شورا ارائه كند و به مهر گفت: در صورت تاخير شركت ارتباطات زيرساخت از اپراتورهاي بخش خصوصي براي ارائه VPN استفاده خواهد شد.

در این راستا شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که آمادگی دارد به اشخاص حقیقی و حقوقی، خدمات قانونی VPN واگذار کند.

محمود خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در این باره تاکید کرد: این شرکت در فاز نخست به متقاضیان حقوقی که در سایت مربوطه ثبت نام کرده بودند خدمات قانونی VPN واگذار کرد.

وی با بیان اینکه فاز دوم ثبت نام متقاضیان خدمات قانونی VPN آغاز شده است، گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت هم اکنون آمادگی دارد به اشخاص حقیقی متقاضی خدمات قانونی VPN که صلاحیت آنان به تایید مراجع ذیصلاح برسد نیز این سرویس را واگذار کند.