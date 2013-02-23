به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند "بی‌مکان، بیزمان" ساخته میثم شاه‌بابایی که توانسته به بخش مسابقه فیلم‌های مستند تجسمی این دوره از جشنواره راه یابد، یکشنبه ششم اسفندماه ساعت 16:45 در سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران روی پرده می‌رود.

این مستند – پرتره 17 دقیقه‌ای به زندگی و آثار اکبر نیکان‌پور تصویرگر کتاب کودک می‌پردازد که گفتار متن آن با صدای امین تارخ بازیگر سینما و تلویزیون پخش می‌شود.

میثم شاه‌بابایی کارگردان این مستند سال گذشته توانسته بود با ساخت فیلم من یک نشانه‌ام به تهیه‌کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، جایزه بهترین فیلم مستند چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر را از آن خود کند.

شاه‌بابایی مستندهای من یک نشانه‌ام، خیال منظر دوست، سروَم، کنکور، پیوند اعضا و ... را در کارنامه هنری خود دارد.

جشنواره فیلم‌های مستند هنرهای تجسمی فجر از شنبه پنجم اسفندماه در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران آغاز می‌شود و تا دهم اسفند ادامه خواهد داشت.