به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند "بیمکان، بیزمان" ساخته میثم شاهبابایی که توانسته به بخش مسابقه فیلمهای مستند تجسمی این دوره از جشنواره راه یابد، یکشنبه ششم اسفندماه ساعت 16:45 در سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران روی پرده میرود.
این مستند – پرتره 17 دقیقهای به زندگی و آثار اکبر نیکانپور تصویرگر کتاب کودک میپردازد که گفتار متن آن با صدای امین تارخ بازیگر سینما و تلویزیون پخش میشود.
میثم شاهبابایی کارگردان این مستند سال گذشته توانسته بود با ساخت فیلم من یک نشانهام به تهیهکنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، جایزه بهترین فیلم مستند چهارمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر را از آن خود کند.
شاهبابایی مستندهای من یک نشانهام، خیال منظر دوست، سروَم، کنکور، پیوند اعضا و ... را در کارنامه هنری خود دارد.
جشنواره فیلمهای مستند هنرهای تجسمی فجر از شنبه پنجم اسفندماه در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران آغاز میشود و تا دهم اسفند ادامه خواهد داشت.
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