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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۴۴

با مستند "بی‌مکان، بی‌زمان"

امین تارخ به جشنواره تجسمی فجر می‌آید

امین تارخ به جشنواره تجسمی فجر می‌آید

فیلم مستند "بی‌مکان، بی‌زمان" به کارگردانی میثم شاه‌بابایی که درباره اکبر نیکان‌پور تصویرگر کتاب کودک ساخته شده است، در جشنواره تجسمی فجر اکران عمومی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند "بی‌مکان، بیزمان" ساخته میثم شاه‌بابایی که توانسته به بخش مسابقه فیلم‌های مستند تجسمی این دوره از جشنواره راه یابد، یکشنبه ششم اسفندماه ساعت 16:45 در سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران روی پرده می‌رود.

این مستند – پرتره 17 دقیقه‌ای به زندگی و آثار اکبر نیکان‌پور تصویرگر کتاب کودک می‌پردازد که گفتار متن آن با صدای امین تارخ بازیگر سینما و تلویزیون پخش می‌شود.

میثم شاه‌بابایی کارگردان این مستند سال گذشته توانسته بود با ساخت فیلم من یک نشانه‌ام به تهیه‌کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، جایزه بهترین فیلم مستند چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر را از آن خود کند.

شاه‌بابایی مستندهای من یک نشانه‌ام، خیال منظر دوست، سروَم، کنکور، پیوند اعضا و ... را در کارنامه هنری خود دارد.

جشنواره فیلم‌های مستند هنرهای تجسمی فجر از شنبه پنجم اسفندماه در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران آغاز می‌شود و تا دهم اسفند ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 2004358

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