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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۰۴

عکس‌های "هولستر" از نصف‌جهان روی پرده نقره‌ای می‌رود

عکس‌های "هولستر" از نصف‌جهان روی پرده نقره‌ای می‌رود

فیلم مستند "فرزند اصفهان" به کارگردانی فرشاد اکتسابی که درباره ارنست هولستر عکاس آلمانی ساخته شده است در جشنواره تجسمی فجر اکران عمومی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند فرزند اصفهان ساخته فرشاد اکتسابی در بخش ویژه این دوره از فیلم های مستند تجسمی، پنجشنبه دهم اسفندماه ساعت  16:45 در سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران روی پرده می‌رود.

این فیلم سرگذشتی از زندگی ارنست هولستر عکاس آلمانی است که در دوران ناصرالدین‌شاه قاجار به اصفهان آمد و برای اولین‌بار در تاریخ این شهر از حیات اجتماعی و بناهای تاریخی این شهر عکس‌های زیبایی به ثبت رساند.

این مستند – پرتره که عبدالحمید ارجمند و گروه مستند شبکه یک سیما آن را تهیه کرده اند، در 35 دقیقه و با صدای ناصر طهماسب به سفر این عکاس آلمانی به نصف جهان می‌پردازد.

کد مطلب 2007773

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