به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند فرزند اصفهان ساخته فرشاد اکتسابی در بخش ویژه این دوره از فیلم های مستند تجسمی، پنجشنبه دهم اسفندماه ساعت 16:45 در سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران روی پرده میرود.
این فیلم سرگذشتی از زندگی ارنست هولستر عکاس آلمانی است که در دوران ناصرالدینشاه قاجار به اصفهان آمد و برای اولینبار در تاریخ این شهر از حیات اجتماعی و بناهای تاریخی این شهر عکسهای زیبایی به ثبت رساند.
این مستند – پرتره که عبدالحمید ارجمند و گروه مستند شبکه یک سیما آن را تهیه کرده اند، در 35 دقیقه و با صدای ناصر طهماسب به سفر این عکاس آلمانی به نصف جهان میپردازد.
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